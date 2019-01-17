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      Журналисты нашли у Зеленского бизнес в России

      251 Читати новину українською
      Владимир Зеленский
      Владимир Зеленский / Главком

      У комика Владимира Зеленского, который недавно публично объявил о своем намерении идти в Президента Украины, до сих пор существует кинобизнес в России, несмотря на его заявления, что он закрыл его в начале российско-украинской войны.

      Соответствующее расследование обнародовали журналисты программы "Схемы".

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      Журналисты нашли три российские компании, которые занимаются производством кино-, видеофильмов и телевизионных программ: "Вайсберг Пикчерс", "Платинумфильм" и "Грин Филмс". Основателем всех трех является кипрская компания Green Family LTD, которая является соучредителем "Квартала 95" в Украине, а ее конечными бенефициарами указаны Владимир Зеленский и его бизнес-партнеры.

      Бізнес-партнери Зеленського
      Бизнес-партнеры Зеленского

      "Схемы" выяснили, что эти три российские компании продолжают свою деятельность. Отмечается, что поступления на счета этой кинокомпании Зеленского и партнеров в России с 2014 до 2017 года составили более 350 миллионов гривен.

      Стоит добавить, что в конце декабря 2018 года Владимир Зеленский в интервью Дмитрию Гордону заявил, что последний фильм "кварталовцы" делали с российскими коллегами еще в 2012 году.

      Последний фильм, который мы делали с российскими коллегами вышел в 2012 году, а в эфир – в 2014-м. У нас был офис в Москве. Это все было до 2014-го года. Мы закрыли бизнес, который приносил очень много,
      рассказал он в интервью Гордону.

      Позже пресс-служба Зеленского в письменном комментарии "Схемам" отметила, что "в течение многих лет Владимир Зеленский строил международный бизнес в области производства аудиовизуального контента, поэтому есть и компании, есть и недвижимость, и другие активы есть и в Италии, и в Великобритании и др. Студия "Квартал 95", осознавая ситуацию, сегодня никаких продуктов на территории Российской Федерации не производит".

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      "Схемы" также обнаружили, что фирма "Грин Филмс", которой через кипрскую компанию владеет Зеленский, выиграла конкурс на получение частичного финансирования производства киноленты из бюджета Российской Федерации.

      Теги: Новости Украины Новости России Журналисты Новости культуры Бизнес Владимир Зеленский
      Источник: 24 канал
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