Гончаренко пришел на эфир в костюме комика после громкого заявления Зеленского: фото

Заместитель главы фракции партии "Блок Петра Порошенко" Алексей Гончаренко сдержал свое обещание и пришел на телевизионный эфир 16 января в костюме всемирно известного комика Чарли Чаплина. Ранее нардеп дал обещание явиться в образе клоуна, если Владимир Зеленский выдвинет свою кандидатуру на пост президента.

Соответствующее фото Гончаренко обнародовал в своем Facebook.

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"Было много сообщений в стиле "когда наденешь костюм клоуна?". Знаете, если это поможет Украине, я готов ходить в костюме клоуна хоть всю жизнь. Но важно понимать, что политика – это не шоу-биз и не сцена. В шоу-бизе как? У тебя неудачное выступление, ты пожал плечами, и максимум, что делаешь – возвращаешь зрителям деньги за билет. В политике все совершенно иначе", – отметил нардеп.

Политик объяснил, почему ранее дал обещание явиться в костюме клоуна, если лидер студии "Квартал-95" Владимир Зеленский выдвинет свою кандидатуру на пост президента.

Я считал, что он (Зеленский, – 24 канал) не пойдет в президенты, потому что считал, что он понимает, что такое юмор, и что это был самый лучший, самый высокий с его стороны троллинг всех – с той историей, что якобы он может пойти в президенты. Это было очень красиво, и это было очень смешно. Мне так казалось. Но жизнь показала, что чувство юмора ему отказало,

– отметил Гончаренко.