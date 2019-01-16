22:49
16 янв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      BREXIT ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ УКРАИНЫ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Провальная медицина РФ. Пьяная "Почта России"
      Вєсті Кремля
      22:49, сегодня
      Вести.UA: Яценко перегорел на отдыхе. Заявочки от Савченко
      Вєсті.UA
      21:56, сегодня
      Золотая жила: сколько харьковская власть подзаработала за период новогодних праздников
      ЦРУ
      09:02, сегодня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Украинские музыкальные клипы. Часть 2
      Згадати все
      16:07, сегодня
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      BREXIT ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ УКРАИНЫ

      Гончаренко пришел на эфир в костюме комика после громкого заявления Зеленского: фото

      225 Читати новину українською
      Гончаренко пришел на эфир в костюме Чарли Чаплина
      Гончаренко пришел на эфир в костюме Чарли Чаплина / Фото из Facebook

      Заместитель главы фракции партии "Блок Петра Порошенко" Алексей Гончаренко сдержал свое обещание и пришел на телевизионный эфир 16 января в костюме всемирно известного комика Чарли Чаплина. Ранее нардеп дал обещание явиться в образе клоуна, если Владимир Зеленский выдвинет свою кандидатуру на пост президента.

      Соответствующее фото Гончаренко обнародовал в своем Facebook.

      Читайте также: "Шоу будет смешным": почему Зеленский может отказаться от выборов

      "Было много сообщений в стиле "когда наденешь костюм клоуна?". Знаете, если это поможет Украине, я готов ходить в костюме клоуна хоть всю жизнь. Но важно понимать, что политика – это не шоу-биз и не сцена. В шоу-бизе как? У тебя неудачное выступление, ты пожал плечами, и максимум, что делаешь – возвращаешь зрителям деньги за билет. В политике все совершенно иначе", – отметил нардеп.

      Политик объяснил, почему ранее дал обещание явиться в костюме клоуна, если лидер студии "Квартал-95" Владимир Зеленский выдвинет свою кандидатуру на пост президента.

      Я считал, что он (Зеленский, – 24 канал) не пойдет в президенты, потому что считал, что он понимает, что такое юмор, и что это был самый лучший, самый высокий с его стороны троллинг всех – с той историей, что якобы он может пойти в президенты. Это было очень красиво, и это было очень смешно. Мне так казалось. Но жизнь показала, что чувство юмора ему отказало,
      – отметил Гончаренко.

       

      Теги: Новости Украины Новости политики Выборы Президента 2019 Алексей Гончаренко Курьезные новости Владимир Зеленский
      Источник: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       5 декабря 2018 , 15:08
      Курс валют на 13 сентября: доллар и евро подешевели
       13 сентября 2018 , 08:30
      Прогноз погоды на 8 февраля: циклон с мокрым снегом и дождями идет в Украину
      8 февраля 2018 , 09:43
      Посмотрите на обезьяну за рулем автобуса (видео)
       10 октября 2018 , 12:40
      Клуб УПЛ остался без главного тренера
       9 января , 13:14
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук