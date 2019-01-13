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      "Шоу будет смешным": почему Зеленский может отказаться от выборов

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      Почему Зеленский может отказаться от выборов
      Почему Зеленский может отказаться от выборов / Фото из открытых источников

      Владимир Зеленский может создавать ажиотаж вокруг своей персоны, привлекать много внимания к себе, а в последний момент отказаться от президентской гонки.

      Об этом сообщил украинский журналист Александр Демченко, передало издание "Обозреватель".

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      По его словам, Зеленский может отказаться от участия в президентских выборах за 23 дня до дня голосования.

      А что обычно происходит в этот день? Правильно! Концерт "Вечернего квартала". В этот день можно Зеленскому повторить то, что он сказал в новогоднюю ночь, только с точностью до наоборот: "Я не иду!" и снять свою кандидатуру в пользу другого кандидата. До этого Зеленский таки напишет свою предвыборную программу и даже соберет 2,5 миллиона гривен залога в ЦИК. А для чего? Чтобы повысить градус напряжения и заставить всех нервничать,
      – сказал Демченко.

      Он также вспомнил, что то же самое когда-то на выборах в 1980 году во Франции сделал комик Мишель Колюччо, известный по псевдонимом "Колюш". За месяц до выборов "Колюш" убрал свою кандидатуру, и многие тогда полагали, что это произошло из-за преследования.

      "Правда, в своем последнем обращении кандидата в президенты он призвал голосовать за оппонента тогдашнего президента Франции. А после смерти "Колюша" его близкий друг Жорж Аттали написал книгу "Это был Франсуа Миттеран", где признался, что "Колюш" – это специально разработанная им технология. Тоже самое может быть и в случае с Зеленским. Эти два кандидата очень между собой похожи. Шоу обещает быть поистине смешным и заманчивым", – рассказал журналист.

      Как известно, Владимир Зеленский объявил о своем участии в выборах в новогоднюю ночь. Видеообращение набрало более 2,5 млн просмотров в YouTube и вызвало бурную реакцию в соцсетях, в частности, со стороны сторонников нынешнего президента, которых часто называют "порохоботами".

      К слову, президентские выборы состоятся 31 марта 2019 года. Согласно опросу, проведенному группой "Рейтинг", Петр Порошенко сейчас только третий и его результат составляет всего 11,1%. Это почти вдвое меньше показателей Юлии Тимошенко – 20.8%. Владимира Зеленского поддерживают 13,4%.

      ЧТО ГОВОРЯТ ДРУГИЕ ЭКСПЕРТЫ ОБ УЧАСТИИ ЗЕЛЕНСКОГО В ПРЕЗИДЕНТСКОЙ ГОНКЕ:
       
      Теги: Новости политики Новости Украины Новости Франции Квартал 95 ЦИК Выборы Президента 2019 Владимир Зеленский
      Источник: 24 канал
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