Зеленский годами высмеивал украинскую политику, – эксперт о предвыборной программе комика

Лидер "Квартала 95" Владимир Зеленский, который является еще незарегистрированным кандидатом в президенты Украины, годами дискредитировал украинскую политику, высмеивая и обыгрывая ее в своих комедийных шоу.

Такое мнение высказала исполнительный директор ГО "Центр.UA" Инна Борзило в прямом эфире 24 канала.

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По словам эксперта, в Украине отсутствуют традиционные политические силы, поэтому это разворачивает пространство для того, чтобы люди из шоу-бизнеса пробовали себя на должность Президента Украины.

"Я не предвзята в этом, конечно, артисты могут это делать, но к этому не надо подходить,как к новогоднему корпоративу, так как это не профессионально. Это приравнивает политику к тому, что происходит на телеэкранах, хотя это не так – потому что это принятие ключевых решений для страны в интересах общества. Политика – это то, чему можно учиться", – ответила Инна Борзило.

Лично я не убеждена, что Владимир Зеленский, который является еще незарегистрированным кандидатом, будет достойным политиком. Потому что он годами, по моему мнению, дискредитировал украинскую политику, высмеивая и обыгрывая ее в своих талантливых комедийных шоу. Конечно, он очень талантливый бизнесмен и комик, однако, я считаю, что он уже много навредил украинскому институту органов власти,

– подчеркнула эксперт.

Она призвала кандидатов и всех украинцев обращать внимание на то, с чем идут на выборы политические силы, потому что они могут по-разному привлекать к себе внимание, но нужно посмотреть их подробную предвыборную программу.

Между тем, как заявил нардеп Сергей Лещенко, это мировой тренд, так как даже президент США Дональд Трамп является "продуктом" шоу-бизнеса.

Трамп, когда баллотировался в президенты, вообще не думал быть на этой должности. Он хотел проиграть и вести большое ток-шоу на американском телевидении. Так же в Италии – движение пяти звезд, там комик – это часть политического ландшафта. Поэтому в демократических странах такие политики тоже имеют место и популярность в обществе,

– добавил нардеп.

Напомним, за несколько минут до Нового года на телеканале "1+1" вместо выступления Президента Украины Петра Порошенко с праздничными поздравлениями выступил лидер "Квартала 95" Владимир Зеленский. Он, в частности, заявил, что официально идет в Президенты Украины, а на следующий день уже начал открытую президентскую кампанию.