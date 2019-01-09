Успех кандидата в президенты Зеленского среди украинцев: социолог объяснила в чем дело

Шоумен и лидер "Квартала 95" Владимир Зеленский сейчас имеет большую поддержку со стороны народа, как кандидат в президенты, поскольку население Украины разочаровалось в политике и политиках, следовательно, определенным образом голосует против всех. Кроме того, он является очень известным, в том числе и благодаря сериалу "Слуга народа", где шоумен исполняет роль украинского гаранта.

Такое мнение выразила социолог и одновременно директор аналитического Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива Ирина Бекешкина, передает "Громадське".

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По их убеждению, высокий уровень поддержки Зеленского в президентских рейтингах является своеобразной попыткой голосования избирателей против всех кандидатов.

"Это свидетельствует о разочаровании людей в политике и политиках. Я бы сказала, что по крайней мере в опросе это определенная реакция – и хоть бы и Зеленский, лишь бы не вы. Это определенным образом голосование против всех", – отметила эксперт.

В то же время она подчеркнула, говоря о новых лицах в политике, люди видят "хорошо раскрученных людей".

"А Зеленский, потому что он известный, известен сериал "Слуга народа". И, собственно, когда 66% считают, что нам нужны новые политические лидеры, а когда спрашивают, а кого вы видите такими лидерами, то видят людей, которые хорошо раскручены – это с телевидения", – добавила Бекешкина.

Напомним, за несколько минут до Нового года на телеканале "1+1" вместо выступления Президента Украины Петра Порошенко с праздничными поздравлениями выступил лидер "Квартала 95" Владимир Зеленский. Он, в частности, заявил, что официально идет в Президенты Украины, а на следующий день уже начал открытую президентскую кампанию.



​К слову, президентские выборы состоятся 31 марта 2019 года. Согласно опросу, проведенному группой "Рейтинг", Петр Порошенко сейчас только третий и его результат составляет всего 11,1%. Это почти вдвое меньше показателей Юлии Тимошенко – 20.8%. Владимира Зеленского поддерживают 13,4%.