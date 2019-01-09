11:22
9 янв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      АВАРИЯ СУДНА С УКРАИНЦАМИ ВБЛИЗИ ТУРЦИИ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ТОМОС
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Бык и Патриарх. Что у Маши в голове
      Вєсті Кремля
      21:11, 8 января
      Вести.UA. Жир: Как в Федерации испугались ХВедерации. Мода на ТВ-мордобои
      Вєсті.UA
      19:52, 8 января
      Безнаказанность, черные регистраторы, ректоры-бизнесмены и измены: коррупционные тренды 2018
      ЦРУ
      09:00, 28 декабря 2018
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Алкоголизация, или Как спаивали людей в Союзе
      Згадати все
      22:52, 28 декабря 2018
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      АВАРИЯ СУДНА С УКРАИНЦАМИ ВБЛИЗИ ТУРЦИИ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ТОМОС

      Успех кандидата в президенты Зеленского среди украинцев: социолог объяснила в чем дело

      512 Читати новину українською
      Социолог объяснила, почему много людей намерены проголосовать за Зеленского на выборах президента
      Социолог объяснила, почему много людей намерены проголосовать за Зеленского на выборах президента / Фото из свободных источников

      Шоумен и лидер "Квартала 95" Владимир Зеленский сейчас имеет большую поддержку со стороны народа, как кандидат в президенты, поскольку население Украины разочаровалось в политике и политиках, следовательно, определенным образом голосует против всех. Кроме того, он является очень известным, в том числе и благодаря сериалу "Слуга народа", где шоумен исполняет роль украинского гаранта.

      Такое мнение выразила социолог и одновременно директор аналитического Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива Ирина Бекешкина, передает "Громадське".

      Читайте также: Предвыборная программа Зеленского: какой ход придумал лидер "Квартала 95"

      По их убеждению, высокий уровень поддержки Зеленского в президентских рейтингах является своеобразной попыткой голосования избирателей против всех кандидатов.

      "Это свидетельствует о разочаровании людей в политике и политиках. Я бы сказала, что по крайней мере в опросе это определенная реакция – и хоть бы и Зеленский, лишь бы не вы. Это определенным образом голосование против всех", – отметила эксперт.

      В то же время она подчеркнула, говоря о новых лицах в политике, люди видят "хорошо раскрученных людей".

      "А Зеленский, потому что он известный, известен сериал "Слуга народа". И, собственно, когда 66% считают, что нам нужны новые политические лидеры, а когда спрашивают, а кого вы видите такими лидерами, то видят людей, которые хорошо раскручены – это с телевидения", – добавила Бекешкина.

      Напомним, за несколько минут до Нового года на телеканале "1+1" вместо выступления Президента Украины Петра Порошенко с праздничными поздравлениями выступил лидер "Квартала 95" Владимир Зеленский. Он, в частности, заявил, что официально идет в Президенты Украины, а на следующий день уже начал открытую президентскую кампанию.

      ​К слову, президентские выборы состоятся 31 марта 2019 года. Согласно опросу, проведенному группой "Рейтинг", Петр Порошенко сейчас только третий и его результат составляет всего 11,1%. Это почти вдвое меньше показателей Юлии Тимошенко – 20.8%. Владимира Зеленского поддерживают 13,4%.

      ЧТО ГОВОРЯТ ДРУГИЕ ЭКСПЕРТЫ ОБ УЧАСТИИ ЗЕЛЕНСКОГО В ПРЕЗИДЕНТСКОЙ ГОНКЕ:
      Теги: Новости Украины Новости политики Выборы Президента 2019 Владимир Зеленский
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Олігарх з комплексом меншовартості: 20 років політичних сальто Порошенка
      сегодня , 11:00 Олігарх з комплексом меншовартості: 20 років політичних сальто Порошенка
      Сергій Лещенко 55
      Кумівство, безкарність та корупція: як Порошенко став не президентом, а черговим королем
      сегодня , 09:02 Кумівство, безкарність та корупція: як Порошенко став не президентом, а черговим королем
      Дмитро Гнап 465
      Каникулы в "ЛНР": одно и тоже каждый год плюс "поездки по телевизору"
      сегодня , 08:40 Каникулы в "ЛНР": одно и тоже каждый год плюс "поездки по телевизору"
      Ольга Черненко 564
      Надзвичайний стан у США: Трамп проти демократів – хто кого?
      8 января , 21:08 Надзвичайний стан у США: Трамп проти демократів – хто кого?
      Артем Овдієнко 1866
      Самая глубокая станция метро в мире в Киеве: правда или нет? Тест
      8 января , 19:32 Самая глубокая станция метро в мире в Киеве: правда или нет? Тест
      2241
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук