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      Зеленский имеет один весомый бэкграунд, – эксперт

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      Зеленский объявил о намерении баллотироваться в президенты
      Зеленский объявил о намерении баллотироваться в президенты / Фото из открытых источников

      Владимир Зеленский – важный конкурент для Петра Порошенко ввиду того, что может получить второе место на выборах президента, соответственно, выбив оттуда действующего президента. Зеленский может спутать не столько карты, а методы избирательной кампании.

      Об этом 24 каналу рассказал политический эксперт Андрей Вигиринский.

      Читайте также: Зеленский идет в президенты Украины: что следует знать о возможном кандидате

      По убеждению политолога, избирательная кампания Зеленского может быть со многими сюрпризами. В частности, объявление Зеленским о намерении баллотироваться в президенты на Новый год тогда, когда должно прозвучать обращение президента Порошенко, – один из таких элементов.

      Самое рейтинговое шоу на Новый год – "Квартал 95". И поэтому объявление Зеленским о намерении баллотироваться в президенты вместо приветствия Порошенко сделано осознанно. Подавляющее количество шуток новогоднего шоу касалось именно того, что Петр Порошенко в своем поздравлении назвал, как свои достижения. Это политтехнология. И, конечно, реакция украинцев на приветствие Порошенко была не очень серьезная. Сработано на опережение,
      – считает Андрей Вигиринский.

      Как отмечает эксперт, методы избирательной кампании Зеленского будут отличаться. В частности, это показ нового сезона известного сериала, который однозначно посмотрят миллионы. В то же время, по мнению Вигиринского, вряд ли Зеленский пойдет на политические ток-шоу. Скорее всего, он будет работать непосредственно с избирателями в различных регионах.

      Зеленский имеет один весомый бэкграунд – стопроцентная узнаваемость и низкий антирейтинг. Он собирается работать с той аудиторией, которая не определилась с выбором или не планировала идти на выборы, по принципу: Восток-Запад. Он уже призвал всех прийти и проголосовать в любом случае. А повышение явки на выборах – это размывание ценности голоса, в частности, для Порошенко. Сюрпризов будет немало. Уже есть – то же новогоднее обращение. Это стало предметом обсуждения на несколько дней,
      – отмечает Вигиринский.

      Политолог также добавляет: Зеленский открыто демонстрирует неуважение к Порошенко. И это импонирует тем украинцам, кто ни при каких условиях не хочет голосовать за Порошенко. Он работает с теми, кто органично не воспринимает Порошенко.

      Напомним, за несколько минут до Нового года на телеканале "1+1" вместо выступления Президента Украины Петра Порошенко с праздничными поздравлениями выступил лидер "Квартала 95" Владимир Зеленский. Он заявил, что официально идет в Президенты Украины. Владимир Зеленский начал открытую президентскую кампанию. В видео-сообщении на Facebook-странице он пригласил людей в свою команду. Он отметил, что ему не важен пол, религия, образование и язык, которым ты разговариваешь".

      Зеленский заявил, что идет в президенты: смотрите видео

       

      Автор: Инна Жолобович
      Теги: Новости Украины Выборы Президента 2019 Новости политики Петр Порошенко Владимир Зеленский
      Источник: 24 канал
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