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      ВИБУХ У МАГНІТОГОРСЬКУ ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ

      Зеленський має один вагомий бекграунд, – експерт

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      Зеленський оголосив про намір балотуватися в президенти
      Зеленський оголосив про намір балотуватися в президенти / Фото з відкритих джерел

      Володимир Зеленський – важливий конкурент для Петра Порошенка з огляду на те, що може отримати друге місце на виборах президента, відповідно, вибивши звідти чинного президента. Зеленський може сплутати не стільки карти, а методи виборчої кампанії.

      Про це 24 каналу розповів політичний експерт Андрій Вігірінський.

      Читайте також: Зеленський іде в президенти України: що варто знати про можливого кандидата

      На переконання політолога, виборча кампанія Зеленського може бути з багатьма сюрпризами. Зокрема, оголошення Зеленським про намір балотуватися в президенти на Новий рік тоді, коли мало прозвучати звернення президента Порошенка, – один з таких елементів.

      Найбільш рейтингове шоу на Новий рік – "Квартал 95". І тому оголошення Зеленським про намір балотуватися в президенти замість привітання Порошенка зроблено усвідомлено. Переважна кількість жартів новорічного шоу стосувалася саме того, що Петро Порошенко у своєму вітанні назвав, як свої досягнення. Це політтехнологія. І, звичайно, реакція українців на вітання Порошенка була не дуже серйозна. Спрацьовано на випередження,
      – вважає Андрій Вігірінський.

      Як зауважує експерт, методи виборчої кампанії Зеленського відрізнятимуться. Зокрема, це показ нового сезону відомого серіалу, який однозначно подивляться мільйони. Водночас, на думку Вігірінського, навряд чи Зеленський піде на політичні ток-шоу. Швидше за все, він працюватиме безпосередньо з виборцями в різних регіонах.

      Зеленський має один вагомий бекграунд – стовідсоткова пізнаваність і низький антирейтинг. Він збирається працювати з тою аудиторією, яка не визначилася з вибором або не планувала йти на вибори, за принципом: Схід-Захід. Він уже закликав усіх прийти і проголосувати у будь-якому випадку. А підвищення явки на виборах – це розмивання цінності голосу, зокрема, для Порошенка. Сюрпризів буде чимало. Вже є – те ж новорічне звернення. Це стало предметом обговорення на кілька днів,
      – зазначає Вігірінський.

      Політолог також додає: Зеленський відкрито демонструє неповагу до Порошенка. І це імпонує тим українцям, хто за жодних умов не хоче голосувати за Порошенка. Він працює з тими, хто органічно не сприймає Порошенка.

      Нагадаємо, за кілька хвилин до Нового року на телеканалі "1+1" замість виступу Президента України Петра Порошенка зі святковими вітаннями виступив лідер "Кварталу 95" Володимир Зеленський. Він заявив, що офіційно йде у Президенти України. Володимир Зеленський розпочав відкриту президентську кампанію. У відео-повідомленні на Facebook-сторінці він запросив людей у свою команду. Він зазначив, що йому не важлива стать, релігія, освіта і "мова, якою ти розмовляєш".

      Зеленський заявив, що іде у президенти: дивіться відео

       

      Автор: Інна Жолобович
      Теги: Новини України Президентські вибори 2019 Новини політики Петро Порошенко Володимир Зеленський
      Джерело: 24 канал
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