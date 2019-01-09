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      Успіх кандидата у президенти Зеленського серед українців: соціолог пояснила, у чому річ

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      Соціолог пояснила, чому багато людей мають намір проголосувати за Зеленського на виборах президента
      Соціолог пояснила, чому багато людей мають намір проголосувати за Зеленського на виборах президента / Фото з вільних джерел

      Шоумен і лідер "Кварталу 95" Володимир Зеленський зараз має неабияку підтримку з боку народу як кандидат у президенти, оскільки населення України розчарувалося у політиці та політиках, відтак певним чином голосування проти всіх. Крім того, він є дуже відомим, зокрема і завдяки серіалу "Слуга народу", де шоумен виконує роль українського гаранта.

      Таку думку висловила соціолог і водночас директор аналітичного Фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва Ірина Бекешкіна, передає "Громадське".

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      На їх переконання, високий рівень підтримки Зеленського у президентських рейтингах є своєрідною спробою голосування виборців проти всіх кандидатів.

      "Це свідчить про розчарування людей у політиці та політиках. Я б сказала, що принаймні в опитуванні це певна реакція – та хоч би Зеленський, аби не ви. Це певним чином голосування проти всіх", – зауважила експерт.

      Водночас вона підкреслила, говорячи про нові обличчя в політиці, люди бачать "добре розкручених людей".

      "А Зеленський, тому що він є відомим, відомий серіал "Слуга народу". І, власне, коли 66% вважають, що нам потрібно нових політичних лідерів, а коли питають, а кого ви бачите такими лідерами, то бачать людей, які є добре розкрученими – це з телебачення", – додала Бекешкіна.

      Нагадаємо, за кілька хвилин до Нового року на телеканалі "1+1" замість виступу Президента України Петра Порошенка зі святковими вітаннями виступив лідер "Кварталу 95" Володимир Зеленський. Він, зокрема, заявив, що офіційно йде у Президенти України, а наступного дня вже розпочав відкриту президентську кампанію.

      ​До слова, президентські вибори відбудуться 31 березня 2019 року. Згідно з опитуванням, проведеним групою "Рейтинг", Петро Порошенко нині лише третій і його результат складає усього 11,1%. Це майже вдвічі менше за показники Юлії Тимошенко – 20.8%. Володимира Зеленського підтримують 13,4%.

      що говорять інші експерти про участь зеленського у президентських перегонах:
      Теги: Новини України Новини політики Президентські вибори 2019 Володимир Зеленський
      Джерело: 24 Канал
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