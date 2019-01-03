Запит на коміків підсилює російська пропаганда, – експерт про балотування Зеленського

Володимир Зеленський – гримаса сьогоднішніх політичних часів не лише в Україні. На жаль, коміки перемагають на виборах в інших західних країнах. І над цим працює вся російська пропагандистська машина.

Таку думку 24 каналу висловив політичний експерт Михайло Басараб.

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Високий запит на популістів і демагогів зараз спостерігається в усьому західному світі. Відома історія в Італії з коміком Беппе Грілло, який створив партію "П’ять зірок". Трампа теж можна вважати проявом такого глобального тренду. До цього призвела хаотизація політичного дискурсу. Нівелювання політичної дискусії, девальвація політики, як такої, зниження довіри до політичного істеблішменту, інституцій і держави як такої. Ціла низка помилок політиків створила передумови. Російська пропаганда підсилює цей тренд,

– наголошує Михайло Басараб.

За словами політолога, кульмінація цього – готовність голосувати за коміків, антиполітиків. Зеленський, зауважує Басараб, виник на цій хвилі і отримав зараз уже 10% електоральної підтримки. Водночас експерт зазначає: це не свідчить про зіпсованість українського суспільства. Цим ми лише підтверджуємо, що Україна – частина західного світу.

Нагадаємо, за кілька хвилин до Нового року на телеканалі "1+1" замість виступу Президента України Петра Порошенка зі святковими вітаннями виступив лідер "Кварталу 95" Володимир Зеленський. Він заявив, що офіційно йде у Президенти України. Володимир Зеленський розпочав відкриту президентську кампанію. У відео-повідомленні на Facebook-сторінці він запросив людей у свою команду. Він зазначив, що йому не важлива стать, релігія, освіта і "мова, якою ти розмовляєш".

Нагадаємо, президентські вибори відбудуться 31 березня 2019 року. Згідно з опитуванням, проведеним групою "Рейтинг", Петро Порошенко нині лише третій і його результат складає усього 11,1%. Це майже вдвічі менше за показники Юлії Тимошенко – 20.8%. Володимира Зеленського підтримують 13,4%.

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