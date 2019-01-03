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      Запрос на комиков усиливает российская пропаганда, – эксперт о баллотировании Зеленского

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      Спрос на комиков, как Зеленский, наблюдается во всем западном мире
      Спрос на комиков, как Зеленский, наблюдается во всем западном мире / Эспрессо

      Владимир Зеленский – гримаса сегодняшних политических времен не только в Украине. К сожалению, комики побеждают на выборах в других западных странах. И над этим работает вся российская пропагандистская машина.

      Такое мнение 24 каналу высказал политический эксперт Михаил Басараб.

      Читайте также: Зеленский идет в президенты Украины: что следует знать о возможном кандидате

      Высокий запрос на популистов и демагогов сейчас наблюдается во всем западном мире. Известная история в Италии с комиком Беппе Грилло, который создал партию "Пять звезд". Трампа тоже можно считать проявлением такого глобального тренда. К этому привела хаотизация политического дискурса. Нивелирование политической дискуссии, девальвация политики, как таковой, снижение доверия к политическому истеблишменту, институтов и государства как такового. Целый ряд ошибок политиков создал предпосылки. Российская пропаганда усиливает этот тренд,
      – отмечает Михаил Басараб.

      По словам политолога, кульминация этого – готовность голосовать за комиков, антиполитиков. Зеленский, замечает Басараб, возник на этой волне и получил сейчас уже 10% электоральной поддержки. В то же время эксперт отмечает: это не свидетельствует об испорченности украинского общества. Этим мы лишь подтверждаем, что Украина – часть западного мира.

      Напомним, за несколько минут до Нового года на телеканале "1+1" вместо выступления Президента Украины Петра Порошенко с праздничными поздравлениями выступил лидер "Квартала 95" Владимир Зеленский. Он заявил, что официально идет в Президенты Украины. Владимир Зеленский начал открытую президентскую кампанию. В видео-сообщении на Facebook-странице он пригласил людей в свою команду. Он отметил, что ему не важен пол, религия, образование и язык, на котором ты разговариваешь".

      Напомним, президентские выборы состоятся 31 марта 2019 года. Согласно опросу, проведенному группой "Рейтинг", Петр Порошенко сейчас только третий и его результат составляет всего 11,1%. Это почти вдвое меньше показателей Юлии Тимошенко – 20.8%. Владимира Зеленского поддерживают 13,4%.

      Зеленский заявил, что идет в президенты: смотрите видео

       

      Автор: Инна Жолобович
      Теги: Новости Украины Новости политики Владимир Зеленский Выборы Президента 2019
      Источник: 24 канал
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