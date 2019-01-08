Передвиборча програма Зеленського: який хід придумав лідер "Кварталу 95"

Імовірний кандидат у президенти України Володимир Зеленський заявив, що наразі немає передвиборчої програми, щоправда водночас зробив доволі популістський крок – запропонував своїм шанувальника її написати разом. Для цього гуморист навіть створив хештег #зробимоцеразом.

Про це новоспечений політик заявив у відео, яке опублікував на своїй сторінці у Facebook.

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Так, на початку ролика Зеленський озвучив цитати різних передвиборчих програм різних політиків, в яких мовиться про:

– заборону монополій,

– надання соціальних гарантій кожному,

– створення умов для конкуренції у великому бізнесі та надання гарантій малому підприємництву,

– антикорупційну люстрацію,

– скасування депутатської недоторканості,

– стабілізацію гривні,

– збільшення видатків на медицину удесятеро,

– менші податки на зарплату,

– скасування ПДВ (податок на додану вартість) і ЄСВ (єдиний соціальний внесок),

– зменшення ставок і перекриття всіх офшорів.

У підсумку він робить висновок, що нічого з цього виконано не було та досі незрозуміло, кому з політиків належить кожна з обіцянок.

Мені здається, старі політики живуть простим дуже принципом: "Ні у кого нічого не запитали, багато пообіцяли, нічого не зробили". Я зроблю по-іншому: ми напишемо мою програму разом з тобою. Ми напишемо разом з людьми, всією країною потім знайдемо шляхи вирішення всіх проблем, а потім втілимо їх у життя,

– заявив лідер "Кварталу 95".

Крім того, комік закликав українців написати на його сайті п'ять основних проблем України. За його словами, починати треба саме з цього.

Наша програма. Крок 1. Зробимо це разом! #зробимоцеразом #ze2019 Posted by Владимир Зеленский on Tuesday, 8 January 2019

Нагадаємо, за кілька хвилин до Нового року на телеканалі "1+1" замість виступу Президента України Петра Порошенка зі святковими вітаннями виступив лідер "Кварталу 95" Володимир Зеленський. Він, зокрема, заявив, що офіційно йде у Президенти України, а наступного дня вже розпочав відкриту президентську кампанію.



​До слова, президентські вибори відбудуться 31 березня 2019 року. Згідно з опитуванням, проведеним групою "Рейтинг", Петро Порошенко нині лише третій і його результат складає усього 11,1%. Це майже вдвічі менше за показники Юлії Тимошенко – 20.8%. Володимира Зеленського підтримують 13,4%.