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      Передвиборча програма Зеленського: який хід придумав лідер "Кварталу 95"

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      Зеленський зізнався, що поки не має передвиборчої програми
      Зеленський зізнався, що поки не має передвиборчої програми / Фото з відкритих джерел

      Імовірний кандидат у президенти України Володимир Зеленський заявив, що наразі немає передвиборчої програми, щоправда водночас зробив доволі популістський крок – запропонував своїм шанувальника її написати разом. Для цього гуморист навіть створив хештег #зробимоцеразом.

      Про це новоспечений політик заявив у відео, яке опублікував на своїй сторінці у Facebook.

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      Так, на початку ролика Зеленський озвучив цитати різних передвиборчих програм різних політиків, в яких мовиться про:

      – заборону монополій,

      – надання соціальних гарантій кожному,

      – створення умов для конкуренції у великому бізнесі та надання гарантій малому підприємництву,

      – антикорупційну люстрацію,

      – скасування депутатської недоторканості,

      – стабілізацію гривні,

      – збільшення видатків на медицину удесятеро,

      – менші податки на зарплату,

      – скасування ПДВ (податок на додану вартість) і ЄСВ (єдиний соціальний внесок),

      – зменшення ставок і перекриття всіх офшорів.

      У підсумку він робить висновок, що нічого з цього виконано не було та досі незрозуміло, кому з політиків належить кожна з обіцянок.

      Мені здається, старі політики живуть простим дуже принципом: "Ні у кого нічого не запитали, багато пообіцяли, нічого не зробили". Я зроблю по-іншому: ми напишемо мою програму разом з тобою. Ми напишемо разом з людьми, всією країною потім знайдемо шляхи вирішення всіх проблем, а потім втілимо їх у життя,
      – заявив лідер "Кварталу 95".

      Крім того, комік закликав українців написати на його сайті п'ять основних проблем України. За його словами, починати треба саме з цього.

      Наша програма. Крок 1. Зробимо це разом! #зробимоцеразом #ze2019

      Posted by Владимир Зеленский on Tuesday, 8 January 2019

      Нагадаємо, за кілька хвилин до Нового року на телеканалі "1+1" замість виступу Президента України Петра Порошенка зі святковими вітаннями виступив лідер "Кварталу 95" Володимир Зеленський. Він, зокрема, заявив, що офіційно йде у Президенти України, а наступного дня вже розпочав відкриту президентську кампанію.

      До слова, президентські вибори відбудуться 31 березня 2019 року. Згідно з опитуванням, проведеним групою "Рейтинг", Петро Порошенко нині лише третій і його результат складає усього 11,1%. Це майже вдвічі менше за показники Юлії Тимошенко – 20.8%. Володимира Зеленського підтримують 13,4%.

      зеленський іде у президенти: матеріали 24 каналу
      Теги: Новини України Новини політики Президентські вибори 2019 Володимир Зеленський
      Джерело: 24 канал
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