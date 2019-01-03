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      Павло Шехтман

      Почему Зеленеский "один из них", но не "один из нас"

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      Владимир Зеленский
      Владимир Зеленский / Фото з відкритих джерел

      В Новогоднюю ночь шоумен и лидер "Квартала 95" Владимир Зеленский официально заявил, что будет баллотироваться в президенты Украины.

      И снова – уж извиняюсь – несколько наблюдений о том же Зеленском. Теперь уже о нем лично.

      Когда он рассуждал у Гордона "за политику", это был уровень рассуждений типичного обывателя, рядового зрителя "Квартала", который после работы, сидя за рюмочкой с друзьями, начинает рассуждать:

      - А вот был я в Швейцарии, там знаете как? Там референдумы, во! И у нас бы такое ввести. А вот был я в Израиле, так там знаете какая система безопасности? Почему у нас такую ввести не могут? Надоела эта война, сколько можно, почему политики не могут сесть с Путиным за стол и как-то договориться? Ну не хотят нас в НАТО, так и что набиваться, безразлично, мы можем просто заключить союз, вот к примеру, с Канадой (вопрос о том, зачем Канаде брать на себя обязательства по защите Украины, обывателю в голову не приходит, да он, обыватель, и не обязан в конце концов).

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      Это рассуждения избирателя, а не политика. Избиратель – заказчик, который подчас имеет крайне смутные представления о том, чего он хочет. А политик (в идее) – специалист по найму, который знает точно, как сделать,чтобы избиратель был доволен.

      Словом, Зеленский упорно делал перед своим зрителем-избирателем вид: "я такой же как вы, я один из вас, простой честный человек, который хочет чтобы было хорошо, хотя может быть не очень знает как это сделать".

      Но на самом деле Зеленский – не "один из вас". Он "один из них". Он постоянно тусуется на элитных фуршетах и знает, какие на них подают бутерброды и с какой стороны у этих бутербродов масло.

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      Автор: Павло Шехтман
      Теги: Новини політики Новини України Президентські вибори 2019 Володимир Зеленський Публікації
      Джерело: 24 Канал
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