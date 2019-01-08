Предвыборная программа Зеленского: какой ход придумал лидер "Квартала 95"

Вероятный кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил, что пока нет предвыборной программы, правда одновременно сделал довольно популистский шаг – предложил своим поклонникам ее написать вместе. Для этого юморист даже создал хэштег #зробимоцеразом.

Об этом новоиспеченный политик заявил в видео, которое опубликовал на своей странице в Facebook.

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Так, в начале ролика Зеленский озвучил цитаты различных предвыборных программ различных политиков, в которых говорится о:

– запрете монополий,

– предоставлении социальных гарантий каждому,

– создании условий для конкуренции в большом бизнесе и предоставлении гарантий малому предпринимательству,

– антикоррупционной люстрации,

– отмене депутатской неприкосновенности,

– стабилизации гривны,

– увеличении расходов на медицину в десять раз,

– меньших налогах на зарплату,

– отмене НДС (налог на добавленную стоимость) и ЕСВ (единый социальный взнос),

– уменьшении ставок и перекрытии всех оффшоров.

В итоге он делает вывод, что ничего из этого выполнено не было и до сих пор непонятно, кому из политиков принадлежит каждое из обещаний.

Мне кажется, старые политики живут простым очень принципом: "Ни у кого ничего не спросили, много пообещали, ничего не сделали". Я сделаю по-другому: мы напишем мою программу вместе с тобой. Мы напишем вместе с людьми, всей страной потом найдем пути решения всех проблем, а затем воплотим их в жизнь,

– заявил лидер "Квартала 95".

Кроме того, комик призвал украинцев написать на его сайте пять основных проблем Украины. По его словам, начинать надо именно с этого.

Наша програма. Крок 1. Зробимо це разом! #зробимоцеразом #ze2019 Posted by Владимир Зеленский on Tuesday, 8 January 2019

Напомним, за несколько минут до Нового года на телеканале "1+1" вместо выступления Президента Украины Петра Порошенко с праздничными поздравлениями выступил лидер "Квартала 95" Владимир Зеленский. Он, в частности, заявил, что официально идет в Президенты Украины, а на следующий день уже начал открытую президентскую кампанию.



К слову, президентские выборы состоятся 31 марта 2019 года. Согласно опросу, проведенному группой "Рейтинг", Петр Порошенко сегодня только третий и его результат составляет всего 11,1%. Это почти вдвое меньше показателей Юлии Тимошенко – 20.8%. Владимира Зеленского поддерживают 13,4%.

ЗЕЛЕНСКИЙ ИДЕТ В ПРЕЗИДЕНТЫ: МАТЕРИАЛЫ 24 КАНАЛА