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      Предвыборная программа Зеленского: какой ход придумал лидер "Квартала 95"

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      Зеленский признался, что пока не имеет предвыборной программы
      Зеленский признался, что пока не имеет предвыборной программы / Фото из открытых источников

      Вероятный кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил, что пока нет предвыборной программы, правда одновременно сделал довольно популистский шаг – предложил своим поклонникам ее написать вместе. Для этого юморист даже создал хэштег #зробимоцеразом.

      Об этом новоиспеченный политик заявил в видео, которое опубликовал на своей странице в Facebook.

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      Так, в начале ролика Зеленский озвучил цитаты различных предвыборных программ различных политиков, в которых говорится о:

      – запрете монополий,

      – предоставлении социальных гарантий каждому,

      – создании условий для конкуренции в большом бизнесе и предоставлении гарантий малому предпринимательству,

      – антикоррупционной люстрации,

      – отмене депутатской неприкосновенности,

      – стабилизации гривны,

      – увеличении расходов на медицину в десять раз,

      – меньших налогах на зарплату,

      – отмене НДС (налог на добавленную стоимость) и ЕСВ (единый социальный взнос),

      – уменьшении ставок и перекрытии всех оффшоров.

      В итоге он делает вывод, что ничего из этого выполнено не было и до сих пор непонятно, кому из политиков принадлежит каждое из обещаний.

      Мне кажется, старые политики живут простым очень принципом: "Ни у кого ничего не спросили, много пообещали, ничего не сделали". Я сделаю по-другому: мы напишем мою программу вместе с тобой. Мы напишем вместе с людьми, всей страной потом найдем пути решения всех проблем, а затем воплотим их в жизнь,
      – заявил лидер "Квартала 95".

      Кроме того, комик призвал украинцев написать на его сайте пять основных проблем Украины. По его словам, начинать надо именно с этого.

      Наша програма. Крок 1. Зробимо це разом! #зробимоцеразом #ze2019

      Posted by Владимир Зеленский on Tuesday, 8 January 2019

      Напомним, за несколько минут до Нового года на телеканале "1+1" вместо выступления Президента Украины Петра Порошенко с праздничными поздравлениями выступил лидер "Квартала 95" Владимир Зеленский. Он, в частности, заявил, что официально идет в Президенты Украины, а на следующий день уже начал открытую президентскую кампанию.

      К слову, президентские выборы состоятся 31 марта 2019 года. Согласно опросу, проведенному группой "Рейтинг", Петр Порошенко сегодня только третий и его результат составляет всего 11,1%. Это почти вдвое меньше показателей Юлии Тимошенко – 20.8%. Владимира Зеленского поддерживают 13,4%.

      ЗЕЛЕНСКИЙ ИДЕТ В ПРЕЗИДЕНТЫ: МАТЕРИАЛЫ 24 КАНАЛА

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      Теги: Новости Украины Новости политики Выборы Президента 2019 Владимир Зеленский
      Источник: 24 канал
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