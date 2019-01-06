Зеленский четко очертил свой электорат, – эксперт

Предвыборная борьба будет тяжелой и упорной. Интересно, многие ожидали, что главные претенденты будут выдвигаться первыми. Зато в ЦИК подали документы совсем другие кандидаты, которые не претендуют на победу.

Об этом 24 каналу рассказал исполнительный директор Центра прикладных политических исследований "Пента" Александр Леонов.

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"Это один из технологических ходов – заявить о себе, зарегистрировавшись одним из первых. И первые кандидаты отличаются экстравагантностью, некоторые, как Владимир Зеленский, делают неожиданные заявления. Хотя он пока не подавал документы на регистрацию", – говорит эксперт.

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В то же время политолог замечает: Зеленский своим заявлением о намерении идти в президенты четко обозначил свой электорат. Уже можно точно сказать, что Зеленский никоим образом не будет играть на поле Порошенко, а также патриотов и националистов.

Те, кто поддерживает Порошенко или склоняются проголосовать за него, были возмущены тем, каким образом Зеленский объявил о намерении баллотироваться в президенты. То есть Зеленский будет играть на поле Юлии Тимошенко и "Объединенной платформы – По жизни" Юрия Бойко. Это избиратели с Востока, Юга. Частично Центра Украины,

– отметил Александр Леонов.

Напомним, президентские выборы состоятся 31 марта 2019 года. Согласно опросу, проведенному группой "Рейтинг", действующий глава государства Петр Порошенко сейчас только третий и его результат составляет всего 11,1%. Это почти вдвое меньше показателей Юлии Тимошенко – 20.8%. Владимира Зеленского поддерживают 13,4%.



В ЦИК уже подали документы экономист из Броваров Владимир Ратуш, народный депутат из фракции "Блок Петра Порошенко" Сергей Каплин, экс-глава СБУ Валентин Наливайченко, председатель Аграрной партии Виталий Скоцик, мэр Львова и лидер партии "Объединение "Самопомич" Андрей Садовый.