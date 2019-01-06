Зеленський чітко окреслив свій електорат, – експерт

Передвиборча боротьба буде важкою та затятою. Цікаво, багато хто очікував, що головні претенденти висуватимуться першими. Натомість до ЦВК подали документи зовсім інші кандидати, які не претендують на перемогу.

Про це 24 каналу розповів виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Олександр Леонов.

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"Це один з технологічних ходів – заявити про себе, зареєструвавшись одним із перших. І перші кандидати вирізняться екстравагантністю, дехто, як Володимир Зеленський, робить несподівані заяви. Хоча він поки не подавав документи на реєстрацію", – говорить експерт.

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Водночас політолог зауважує: Зеленський своєю заявою про намір іти в президенти чітко окреслив свій електорат. Вже можна точно сказати, що Зеленський жодним чином не гратиме на полі Порошенка, а також патріотів і націоналістів.

Ті, хто підтримує Порошенка чи схиляється проголосувати за нього, були обурені тим, яким чином Зеленський оголосив про намір балотуватися в президенти. Тобто Зеленський гратиме на полі Юлії Тимошенко та "Об’єднаної платформи – За життя" Юрія Бойка. Це виборці зі Сходу, Півдня. Частково – Центру України,

– зазначив Олександр Леонов.

Нагадаємо, президентські вибори відбудуться 31 березня 2019 року. Згідно з опитуванням, проведеним групою "Рейтинг", чинний глава держави Петро Порошенко нині лише третій і його результат складає усього 11,1%. Це майже вдвічі менше за показники Юлії Тимошенко – 20.8%. Володимира Зеленського підтримують 13,4%.



До ЦВК вже подали документи економіст з Броварів Володимир Ратуш, народний депутат з фракції "Блок Петра Порошенка" Сергій Каплін, екс-глава СБУ Валентин Наливайченко, голова Аграрної партії Віталій Скоцик, міський голова Львова та лідер партії "Об'єднання "Самопоміч" Андрій Садовий.