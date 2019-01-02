16:42
2 січ 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ВИБУХ У МАГНІТОГОРСЬКУ ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Придворний Путіна Боярський. "Йолочка" замість пенсії
      Вєсті Кремля
      16:37, сьогодні
      Вєсті.UA. Жир: Якщо Порошенко заспіває Путіну. (Анти)логіка Ганни Герман
      Вєсті.UA
      15:46, сьогодні
      Безкарність, чорні реєстратори, ректори-бізнесмени та зради: найкорупційніші тренди 2018 року
      ЦРУ
      09:00, 28 грудня 2018
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Алкоголізація, або Як спивали людей у Союзі
      Згадати все
      22:52, 28 грудня 2018
      Телеканал новин 24 Блоги Максим Пансик
      ВИБУХ У МАГНІТОГОРСЬКУ ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ
      Максим Пансик

      Кандидат Зеленський: прошу пана до "просмажування"

      5754
      Володимир Зеленський
      Володимир Зеленський / Медіаняня

      І сталося очікуване – Володимир Зеленський офіційно заявив, що таки претендує на посаду Президента України.

      Сталося неочікуване – маси друзів і знайомих возрадувалися, влаштувавши у соцмережах масовий лайкінг, репостінг і вітання одне-одного з "ура, він іде"! Волонтери, громадські активісти, блогери... Учасники Революції Гідності… Люди, як мінімум з однією вищою освітою, стосом тренінгів і семінарів з політичної культури, розвитку громадянського суспільства, медіа-грамотності та інші. Я в шоці.

      Щиро співчуваю Володимиру Олександровичу і його родині. Гнилої і низькопробної поливи стосовно національності, віросповідання, родинного кола, сексуальних вподобань вже є в неті. А буде, на жаль, ще більше. Такого собі не дозволю. Та висловити свій квант недовіри – моє законне право.

      Читайте також: Садомазохізм – національна філософія українського етносу

      Для мене особисто пан Зеленський – маріонетка на довгих золотих нитках, за які тягне Карабас Коломойський, а я не люблю мати справу з аватарами. Краще б Ігор Валерійович сам йшов у президенти, так чесніше. Харизма і почуття гумору в нього на досить високому рівні. Декілька виступів із "Студією Картал-95" і куди там тому Зеленському. Але на все свій час.

      Нитки золоті, тому лялька Зеленський завжди буде під контролем. Але нитки довгі, тому лялька Зеленський може набагато більше ніж інші. Може помилятись і тут же вибачатись (невдалий жарт над Головою Чеченської Республіки Кадировим 2004 р., принижуючі висловлювання про Україну на музичному фестивалі у Юрмалі 2016 р., висловлювання проти ЛГБТ 2017 р.) мати ділові стосунки з одіозними і сумнівними особистостями (Володимир Мунтян – засновник однієї з найбільших релігійних сектантських організацій України), бути радикальним патріотом і діаметрально міняти свої погляди коли це стосується власного гаманця (заборона чергового сезону серіалу "Свати" 2017 р.).

      Прихильники пана Володимира тут же закричать,  – а скільки добра він зробив. Виступав на Євромайдані і підтримував його учасників, пожертвував мільйон гривень на потреби ЗСУ і давав концерти військовим на Донбасі… Стоп, я прекрасно ознайомлений з цими і іншими "позитивними" фактами. Але скептик в мені каже, а чи не було це все підготовкою. Адже про кулуарні чутки аля – Зеленський в президенти, почув, ще в кінці 2014 р. А в 2015 р. почали показувати політичну технологію – серіал під назвою "Слуга народу" (Звернення до мас, вигаданий герой Василь Голобородько і актор Володимир Зеленський – не одне й те саме!!!).

      Я не знаю пана Володимира як людину. Погоджуюсь, що він талановитий і творчо обдарований актор і шоумен. А згадуючи слова Харса Есена:

      Коли з країни виїжджають вчені, інженери, лікарі та інші представники розумової праці. Їде цвіт нації – інтелігенція, то потім в такій країні правителями стають "бізнесмени", політиками стають плебеї і пройдисвіти з вулиці, а депутатами базарні спекулянти, спортсмени та артисти.

      Боже, врятуй Україну.

      Читайте також: Війна проти Росії: яким буде 2019-й рік для України

      Автор: Максим Пансик
      Теги: Новини України Публікації Президентські вибори 2019 Новини політики Володимир Зеленський
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Кандидат Зеленський: прошу пана до "просмажування"
      сьогодні , 15:00 Кандидат Зеленський: прошу пана до "просмажування"
      Максим Пансик 5753
      Як врятуватись під час сходження снігової лавини: інфографіка
      сьогодні , 14:30 Як врятуватись під час сходження снігової лавини: інфографіка
      274
      Краткий анализ новогоднего заявления Зеленского
      сьогодні , 12:00 Краткий анализ новогоднего заявления Зеленского
      Ян Валетов 4657
      Українське кіно: список та трейлери найкращих фільмів, що вийдуть у 2019 році
      сьогодні , 10:01 Українське кіно: список та трейлери найкращих фільмів, що вийдуть у 2019 році
      Марія Бондар 2147
      "Эво, верни нам море": сухопутное проклятие Боливии и война за птичий помет
      1 січня , 19:00 "Эво, верни нам море": сухопутное проклятие Боливии и война за птичий помет
      Іван Яковина 1431
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук