Кандидат Зеленський: прошу пана до "просмажування"

І сталося очікуване – Володимир Зеленський офіційно заявив, що таки претендує на посаду Президента України.

Сталося неочікуване – маси друзів і знайомих возрадувалися, влаштувавши у соцмережах масовий лайкінг, репостінг і вітання одне-одного з "ура, він іде"! Волонтери, громадські активісти, блогери... Учасники Революції Гідності… Люди, як мінімум з однією вищою освітою, стосом тренінгів і семінарів з політичної культури, розвитку громадянського суспільства, медіа-грамотності та інші. Я в шоці.

Щиро співчуваю Володимиру Олександровичу і його родині. Гнилої і низькопробної поливи стосовно національності, віросповідання, родинного кола, сексуальних вподобань вже є в неті. А буде, на жаль, ще більше. Такого собі не дозволю. Та висловити свій квант недовіри – моє законне право.

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Для мене особисто пан Зеленський – маріонетка на довгих золотих нитках, за які тягне Карабас Коломойський, а я не люблю мати справу з аватарами. Краще б Ігор Валерійович сам йшов у президенти, так чесніше. Харизма і почуття гумору в нього на досить високому рівні. Декілька виступів із "Студією Картал-95" і куди там тому Зеленському. Але на все свій час.

Нитки золоті, тому лялька Зеленський завжди буде під контролем. Але нитки довгі, тому лялька Зеленський може набагато більше ніж інші. Може помилятись і тут же вибачатись (невдалий жарт над Головою Чеченської Республіки Кадировим 2004 р., принижуючі висловлювання про Україну на музичному фестивалі у Юрмалі 2016 р., висловлювання проти ЛГБТ 2017 р.) мати ділові стосунки з одіозними і сумнівними особистостями (Володимир Мунтян – засновник однієї з найбільших релігійних сектантських організацій України), бути радикальним патріотом і діаметрально міняти свої погляди коли це стосується власного гаманця (заборона чергового сезону серіалу "Свати" 2017 р.).

Прихильники пана Володимира тут же закричать, – а скільки добра він зробив. Виступав на Євромайдані і підтримував його учасників, пожертвував мільйон гривень на потреби ЗСУ і давав концерти військовим на Донбасі… Стоп, я прекрасно ознайомлений з цими і іншими "позитивними" фактами. Але скептик в мені каже, а чи не було це все підготовкою. Адже про кулуарні чутки аля – Зеленський в президенти, почув, ще в кінці 2014 р. А в 2015 р. почали показувати політичну технологію – серіал під назвою "Слуга народу" (Звернення до мас, вигаданий герой Василь Голобородько і актор Володимир Зеленський – не одне й те саме!!!).

Я не знаю пана Володимира як людину. Погоджуюсь, що він талановитий і творчо обдарований актор і шоумен. А згадуючи слова Харса Есена:

Коли з країни виїжджають вчені, інженери, лікарі та інші представники розумової праці. Їде цвіт нації – інтелігенція, то потім в такій країні правителями стають "бізнесмени", політиками стають плебеї і пройдисвіти з вулиці, а депутатами базарні спекулянти, спортсмени та артисти.

Боже, врятуй Україну.

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