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      За неделю в ЦИК пришли 6 кандидатов в президенты: кто они и какие у них шансы

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      Для действующего Президента получение Томоса – один из главных козырей в предвыборной гонке. Петр Порошенко, правда, еще документов в ЦИК не подал. Хотя кампания стартовала еще в канун нового года. За неделю после официального старта в Центризбирком пришли шестеро кандидатов.

      Не успели еще открыться двери ЦИК, как первый кандидат в президенты уже на пороге. Экс-министр экологии Игорь Шевченко принес документы ровно в 9:00 утра 31 декабря.

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      "К сожалению, сегодня Конституция не выполняется и я, как будущий президент, готов обеспечить выполнение Конституции и действительно реформировать страну", – рассказывает экс-министр экологии Игорь Шевченко. Игоря Шевченко связывают с нардепом-беглецом Александром Онищенко. Мол, в 2014 году Онищенко заплатил 10 миллионов долларов, чтобы Шевченко, который не имел профильного образования, назначили министром экологии по квоте Батькивщины.

      ігор шевченко
      Игорь Шевченко

      Попробовать стать президентом решил и юрист из Броваров Владимир Ратуш. О нем совершенно ничего не известно. В политике не был, как сам говорит "с грязными деньгами не связан". "Это – цель каждого здорового украинца. Но если бы обстоятельства, возможно, жизненные не у каждого позволяют", – заявил юрист Владимир Ратуш. Позже ЦИК отказала Ратушу в регистрации кандидатом, потому что тот неправильно подготовил пакет документов.

      володимир ратуш
      Владимир Ратуш

      После Нового года в ЦИК отправился "БППшник" Сергей Каплин. Свою предвыборную агитацию начал раньше. Обещает украинцам снизить цену на газ в четыре раза, даже больше чем Тимошенко.

      Будет также большое число технических кандидатов, то есть те, которые будут работать на поле противника. Каплин может быть таким,
      – отметил политический эксперт Тарас Семенюк.

      сергій каплін
      Сергей Каплин

      Четвертым официальным кандидатом на президентское кресло стал экс-глава СБУ Валентин Наливайченко. В 2015 Рада со скандалом отправила его в отставку. Вероятной причиной были резкие выступления против прокуратуры. Наливайченко также приписывали связи с олигархами Фирташем и Левочкиным. Но, если возглавит страну, обещает бороться с произволом и коррупцией в различных органах власти. "Коррупцию можно и нужно уничтожить, жестко наказывая, запустив Антикоррупционный суд и вернув украденное, особенно из оффшоров", – уверяет экс-глава СБУ Наливайченко.

      валентин наливайченко\
      Валентин Наливайченко

      Работать на Банковой хочет и бывший лидер "Аграрной партии" Виталий Скоцик.

      віталій скоцик
      Виталий Скоцик

      К Рождеству документы отнес мэр Львова Андрей Садовый. Направился в ЦИК сразу после съезда партии, где его выдвинули кандидатом от "Самопомочи".

      Это будет системная планомерная работа. Мы будем лучших людей привлекать к сотрудничеству. Это будет мудрый и образованный министр иностранных дел. Это будет профессиональный министр обороны. Это будут люди, которыми мы будем гордиться,
      – отметил мэр Львова Андрей Садовый.

      андрій садовий
      Андрей Садовый

      В отличие от других кандидатов, которые подали документы, у Садового есть своя фракция в парламенте. Хотя власть и пыталась испортить его репутацию, устроив искусственную проблему с вывозом львовского мусора.

      Каждому кандидату можно какую-то историю вспомнить. У нас нет идеальных людей. Эти скандалы будут появляться. То есть, я думаю, что следующие два-три месяца будет чрезвычайно эмоциональная кампания,
      – подчеркнул политический эксперт Тарас Семенюк.

      Не принес документы, но в новогоднюю ночь заявил о своих намерениях баллотироваться – комик Владимир Зеленский. Вышел на канале олигарха Коломойского вместо действующего Президента.

      Зеленский – прекрасный бизнесмен. Он сложился как актер и как бизнесмен, состоится ли он как политик, особенно, как президент, у меня большие сомнения,
      – добавил эксперт Семенюк.

      володимир зеленський
      Владимир Зеленський

      Среди всех зарегистрированных на данный момент кандидатов шансы на второй тур имеет только Андрей Садовый, считает Семенюк.

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      В ЦИК еще не зарегистрировались Петр Порошенко, Юлия Тимошенко и Анатолий Гриценко. Вероятно, публичные заявления от них прозвучат под конец января.

      президентські вибори 2019
      Главные даты президентской избирательной кампании 2019: инфографика

      Автор: Анастасия Крымова
      Теги: Новости Украины Новости политики Выборы Президента 2019 Сергей Каплин Валентин Наливайченко Владимир Зеленский Игорь Шевченко Андрей Садовой
      Источник: 24 канал
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