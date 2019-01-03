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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВИБУХ У МАГНІТОГОРСЬКУ ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ
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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВИБУХ У МАГНІТОГОРСЬКУ ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ
      Юрий Касьянов

      Зеленский порвал информпространство, но не вызывал доверие

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      Владимир Зеленский
      Владимир Зеленский / facebook.com/sluga95

      Все происходящее в Украине – это одно большое шоу. И нет ничего предосудительного, если шоу это возглавит шоумен, клоун, или певец.

      Почему шапрокраду, пчеловоду, шоколадному королю можно, а шоумену нельзя?.. Абсурд. В театре марионеток не имеет значения, какая кукла на сцене, важно кто дергает за ниточки.

      Зеленский порвал информпространство. Без всяких там "встреч с избирателями", "форумов" и бесконечных разрезаний ленточек. Потому что у него имидж народного президента Голобородько, раскрученное имя 95 квартала, креативная команда авторов текстов и сценариев, свои деньги, деньги Коломойского, и ресурсы всей медиа-группы Игоря Валерьевича. Тягаться с ним, по большому счету, никто не может – ни Порошенко, ни Гриценко, ни Тимошенко. Потому что они все – надоели. А Вова веселый и свой.

      Но есть два "но". Нет, это не беспринципность и безыдейность – в шоу-бизнесе это нормально, иначе на корпоративах не заработаешь. И это не отсутствие политической программы и политической команды – разве кто-то читает программы?.. Два важнейших "но", из-за которых я никогда не приму Зеленского – он не самостоятелен, и не собирается драться за Украину, наоборот – хочет договориться с Путиным.

      Марионетка и предатель, а не клоун, и не шоумен.

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      Автор: Юрий Касьянов
      Теги: Новини політики Президентські вибори 2019 Публікації Володимир Зеленський Ігор Коломойський
      Джерело: 24 Канал
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