Зеленский порвал информпространство, но не вызывал доверие

Все происходящее в Украине – это одно большое шоу. И нет ничего предосудительного, если шоу это возглавит шоумен, клоун, или певец.

Почему шапрокраду, пчеловоду, шоколадному королю можно, а шоумену нельзя?.. Абсурд. В театре марионеток не имеет значения, какая кукла на сцене, важно кто дергает за ниточки.

Зеленский порвал информпространство. Без всяких там "встреч с избирателями", "форумов" и бесконечных разрезаний ленточек. Потому что у него имидж народного президента Голобородько, раскрученное имя 95 квартала, креативная команда авторов текстов и сценариев, свои деньги, деньги Коломойского, и ресурсы всей медиа-группы Игоря Валерьевича. Тягаться с ним, по большому счету, никто не может – ни Порошенко, ни Гриценко, ни Тимошенко. Потому что они все – надоели. А Вова веселый и свой.