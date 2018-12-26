"Це не розіграш": нардеп розповів про президентські наміри Зеленського

У президентському рейтингу, за соціологічним опитуванням, Володимир Зеленський вирвався на друге місце. Це такий певний феномен, коли суспільство вимагало змін і воно їх отримало.

Про це у програмі "Що це було?" розповів нардеп Сергій Лещенко.

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"Як я знаю, Володимир Зеленський все ж буде балотуватися у президенти України. Тобто це не просто розіграш, а він дійсно збирається висувати свою кандидатуру, а оголосить про це ще цього року", – заявив депутат.

Однак є запитання, наскільки Зеленський незалежний. В мене таке враження, що його багато людей недооцінює. Мій досвід спілкування з ним свідчить, що він не є людиною, яка "витає у хмарах", а розуміє, що той мандат довіри, який він отримає, це не жарти. Тобто такими речами не розкидаються,

– наголосив Лещенко.

Він додав, що Зеленський може багатьох здивувати тим, що буде поводитись набагато серйозніше, ніж від нього очікують.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський зізнався, що зараз дуже багато роздумує над участю у прийдешніх президентських виборах 2019 року. За словами артиста, активні дискусії точаться, зокрема, у його родинному колі.