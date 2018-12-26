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      "Это не розыгрыш": нардеп рассказал о президентских намерениях Зеленского

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      Президентские намерения Зеленского
      Президентские намерения Зеленского / Фото из открытых источников

      В президентском рейтинге, по социологическим опросам, Владимир Зеленский вырвался на второе место. Это такой определенный феномен, когда общество требовало изменений и оно их получило.

      Об этом в программе "Что это было?" рассказал нардеп Сергей Лещенко.

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      "Как я знаю, Владимир Зеленский все же будет баллотироваться в президенты Украины. То есть это не просто розыгрыш, а он действительно собирается выдвигать свою кандидатуру, а объявит об этом еще в этом году", – заявил депутат.

      Однако есть вопросы, насколько Зеленский независим. У меня такое впечатление, что его многие недооценивают. Мой опыт общения с ним свидетельствует, что он не является человеком, который "витает в облаках", а понимает, что тот мандат доверия, который он получит, это не шутки. То есть такими вещами не разбрасываются,
      – отметил Лещенко.

      Он добавил, что Зеленский может многих удивить тем, что будет вести себя гораздо серьезнее, чем от него ожидают.

      Напомним, ранее Владимир Зеленский признался, что сейчас очень много размышляет над участием в грядущих президентских выборах 2019 года. По словам артиста, активные дискуссии идут, в частности, в его семейном кругу.

      Теги: Выборы Президента 2019 Новости политики Новости Украины Парламентские выборы 2019 Владимир Зеленский Квартал 95 Слуга народа Сергей Лещенко
      Источник: 24 канал
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