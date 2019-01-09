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      Зеленський роками висміював українську політику, – експертка про передвиборчу програму коміка

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      Лідер "Кварталу 95" Володимир Зеленський
      Лідер "Кварталу 95" Володимир Зеленський / Фото з відкритих джерел

      Лідер "Кварталу 95" Володимир Зеленський, який є ще не зареєстрованим кандидатом у президенти України, роками дискредитував українську політику, висміюючи та обігруючи її у своїх комедійних шоу.

      Таку думку висловила виконавчий директор ГО "Центр.UA" Інна Борзило у прямому ефірі 24 каналу.

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      За словами експертки, в Україні відсутні традиційні політичні сили, тому це розгортає простір для того, щоб люди з шоу-бізнесу пробували себе на посаду Президента України.

      "Я не упереджена у цьому, звичайно, артисти можуть це робити, але до цього не треба підходити як до новорічного корпоративу, бо це не фахово. Це прирівнює політику до того, що відбувається в телеекранах, хоча це не так – бо це ухвалення ключових рішень для країни в інтересах суспільства. Політика – це те, чому можна навчатися", – відповіла Інна Борзило.

      Особисто я не переконана, що Володимир Зеленський, який є ще не зареєстрованим кандидатом, буде гідним політиком. Адже він роками, на мою думку, дискредитував українську політику, висміюючи та обігруючи її у своїх талановитих комедійних шоу. Звичайно, він дуже талановитий бізнесмен і комік, проте, я вважаю, що він вже забагато зашкодив українському інституту органів влади, – наголосила експертка.

      Вона закликала кандидатів і всіх українців зважати на те, з чим йдуть на вибори політичні сили, бо вони можуть по-різному привертати до себе увагу, але потрібно подивитися їх деталізовану передвиборчу програму.

      Натомість, як заявив нардеп Сергій Лещенко, це світовий тренд, адже навіть президент США Дональд Трамп є "продуктом" шоу-бізнесу.

      Трамп, коли балотувався у президенти, взагалі не думав бути на цій посаді., він хотів програти і вести велике ток-шоу на американському телебаченні. Так само у Італії – рух п’яти зірок, там комік – це частина політичного ландшафту. Тому в демократичних країнах такі політики теж мають місце і популярність у суспільстві,
      – додав нардеп.

      Нагадаємо, за кілька хвилин до Нового року на телеканалі "1+1" замість виступу Президента України Петра Порошенка зі святковими вітаннями виступив лідер "Кварталу 95" Володимир Зеленський. Він, зокрема, заявив, що офіційно йде у Президенти України, а наступного дня вже розпочав відкриту президентську кампанію.

      Дивіться повний випуск програми "Що це було?" за 9 січня 2019 року:

       

      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський Президентські вибори 2019 Дональд Трамп Новини США
      Джерело: 24 канал
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