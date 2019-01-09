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      "Заигрывает с электоратом": политический эксперт о предвыборной программе Зеленского

      91 Читати новину українською
      Владимир Зеленский
      Владимир Зеленский / radiotrek.rv.ua

      Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил, что пока еще не имеет предвыборной программы, однако предложил украинцам написать ее вместе. Он – атипичный кандидат, который заигрывает со своим электоратом.

      Об этом в прямом эфире 24 канала рассказал политический эксперт Николай Давидюк.

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      По его словам, несмотря на критику и скептицизм в отношении Зеленского, в решении комика баллотироваться в президенты есть и важный плюс: он заходит на электоральное поле бывшей "Партии Регионов".

      Если люди на Востоке видят его новым лидером, то это может стать неплохим переходным этапом для Украины. И возникает довольно дискуссионный вопрос: готовы ли мы доверить свою страну такому президенту,
      – отметил Давидюк.

      Он добавил, что не стоит сравнивать Зеленского с экс-президентом США Дональдом Рейганом. Потому что Рейган только начинал как актер: перед тем, как возглавить Соединенные Штаты Америки, он был главой профсоюза, а также губернатором Калифорнии.

      Политолог также убежден, что Зеленского будут продвигать в качестве кандидата по всей Украине, а не только в отдельных ее регионах.

      Свою предвыборную кампанию Зеленский строит на критике системы, которая сейчас существует. То, что она гнилая и коррумпированная – ему на руку,
      – убежден эксперт.

      "Население не хочет просто нового президента. Люди хотят видеть такого кандидата, чтобы впервые в истории страны можно было проголосовать "за" него, а не "против" других", – подытожил Давидюк.

      Теги: Владимир Зеленский Новости Украины Новости политики Выборы Президента 2019 Президент Украины
      Источник: 24 канал
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