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      Каким обещаниям кандидатов в президенты можно верить: интересный ответ эксперта

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      Каким обещаниям кандидатов в президенты можно верить
      Каким обещаниям кандидатов в президенты можно верить / Фото из открытых источников

      Если прочитать и проанализировать предвыборные программы кандидатов в президенты, то там есть 80% того, что они действительно могут сделать. Есть реалистичные обещания, но они уже не интересны самому населению.

      Об этом в прямом эфире 24 каналу рассказал политолог Николай Давидюк.

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      "Вопрос реалистичные или не реалистичные – это "гадание на кофейной гуще". К примеру, про безвиз от Петра Порошенко никто не верил, но так случилось, что он получил его. Заслуга Порошенко там явно не 100%, а может и даже не 50%. Страна была в таком политическом моменте, что партнеры в Европейском Союзе не могли не дать этот безвиз", – объяснил эксперт.

      Давидюк сказал, что, например, Петр Порошенко хочет сделать доллар по 10 гривен, но понятно, что он никогда уже этой цели не достигнет.

      "Он (Порошенко – 24 канал) хотел продавать бизнес, конечно, что он этого не хочет делать. А даже если продаст, политический бонус из этого не получит. Но это были его обещания", – сказал Давидюк.

      Есть реалистичные обещания. Можно газ сделать, как говорит Сергей Каплин, в 16 раз дешевле, но есть вопрос – каким образом?
      – отметил политолог.

      По его словам, нужно смотреть, способен ли политик сделать обещанное и чего это будет стоить государству.

      вибори 2019
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      Теги: Новости политики Новости Украины Выборы Президента 2019 Петр Порошенко Газ Тарифы на газ
      Источник: 24 канал
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