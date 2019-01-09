Яким обіцянкам кандидатів у президенти можна вірити: цікава відповідь експерта

Якщо прочитати та проаналізувати передвиборчі програми кандидатів у президенти, то там є 80% того, що вони дійсно можуть зробити. Є реалістичні обіцянки, але вони вже не цікаві самому населенню.

Про це у прямому ефірі 24 каналу розповів політолог Микола Давидюк.

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"Питання реалістичні чи не реалістичні – це "гадання на кавовій гущі". До прикладу, про безвіз від Петра Порошенка ніхто не вірив, але так сталося, що він отримав його. Заслуга Порошенка там явно не 100%, а може і навіть не 50%. Країна була в такому політичному моменті, що партнери в Європейському Союзі не могли не дати цей безвіз", – пояснив експерт.

Давидюк розповів, що, наприклад, Петро Порошенко хоче зробити долар по 10 гривень, але зрозуміло, що він ніколи вже цієї цілі не досягне.

"Він (Порошенко, – 24 канал) хотів продавати бізнес, звичайно, що він цього не хоче робити. А навіть, якщо продасть, політичний бонус з цього не отримає. Але це були його обіцянки", – сказав Давидюк.

Є реалістичні обіцянки. Можна газ зробити, як говорить Сергій Каплін, в 16 разів дешевшим, але є питання – у який спосіб?,

– наголосив політолог.

За його словами, потрібно дивитися, чи політик спроможний зробити обіцяне і що це буде коштувати державі.



