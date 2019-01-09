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      Яким обіцянкам кандидатів у президенти можна вірити: цікава відповідь експерта

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      Яким обіцянкам кандидатів у президенти можна вірити
      Яким обіцянкам кандидатів у президенти можна вірити / Фото з відкритих джерел

      Якщо прочитати та проаналізувати передвиборчі програми кандидатів у президенти, то там є 80% того, що вони дійсно можуть зробити. Є реалістичні обіцянки, але вони вже не цікаві самому населенню.

      Про це у прямому ефірі 24 каналу розповів політолог Микола Давидюк.

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      "Питання реалістичні чи не реалістичні – це "гадання на кавовій гущі". До прикладу, про безвіз від Петра Порошенка ніхто не вірив, але так сталося, що він отримав його. Заслуга Порошенка там явно не 100%, а може і навіть не 50%. Країна була в такому політичному моменті, що партнери в Європейському Союзі не могли не дати цей безвіз", – пояснив експерт.

      Давидюк розповів, що, наприклад, Петро Порошенко хоче зробити долар по 10 гривень, але зрозуміло, що він ніколи вже цієї цілі не досягне.

      "Він (Порошенко, – 24 канал) хотів продавати бізнес, звичайно, що він цього не хоче робити. А навіть, якщо продасть, політичний бонус з цього не отримає. Але це були його обіцянки", – сказав Давидюк.

      Є реалістичні обіцянки. Можна газ зробити, як говорить Сергій Каплін, в 16 разів дешевшим, але є питання – у який спосіб?,
      – наголосив політолог.

      За його словами, потрібно дивитися, чи політик спроможний зробити обіцяне і що це буде коштувати державі.

      вибори 2019
       

      Головні дати президентської виборчої кампанії 2019: інфографіка

      Теги: Новини України Новини політики Президентські вибори 2019 Петро Порошенко Газ Тарифи на газ
      Джерело: 24 канал
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