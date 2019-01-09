"Заграє з електоратом": політичний експерт про передвиборчу програму Зеленського

Кандидат у президенти України Володимир Зеленський заявив, що поки ще немає передвиборчої програми, проте запропонував українцям написати її разом. Він – атиповий кандидат, який заграє зі своїм електоратом.

Про це у прямому ефірі 24 каналу розповів політичний експерт Микола Давидюк.

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За його словами, попри критику та скептицизм щодо Зеленського, у рішенні коміка балотуватися в президенти є й важливий плюс: він заходить на електоральне поле колишньої "Партії Регіонів".

Якщо люди на Сході бачать його новим лідером, то це може стати непоганим перехідним етапом для України. Та постає доволі дискусійне питання: чи готові ми довірити свою країну такому президенту,

– зазначив Давидюк.

Він додав, що не варто порівнювати Зеленського з екс-президентом США Дональдом Рейганом. Адже Рейган лише розпочинав як актор: перед тим, як очолити Сполучені Штати Америки, він був головою профспілки, а також губернатором Каліфорнії.

Політолог також переконаний, що Зеленського будуть просувати як кандидата по всій Україні, а не лише в окремих її регіонах.

Свою передвиборчу кампанію Зеленський будує на критиці системи, яка зараз існує. Те, що вона гнила й корумпована – йому на руку,

– переконаний експерт.

"Населення не хоче просто нового президента. Люди хочуть бачити такого кандидата, щоб вперше в історії країни можна було проголосувати "за" нього, а не "проти" інших", – підсумував Давидюк.