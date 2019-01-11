У Порошенко считают Зеленского главным препятствием на пути во второй тур, – политолог

Информационная кампания Петра Порошенко переориентировалась с Юлии Тимошенко на Владимира Зеленского.

Это свидетельствует о том, что в команде действующего президента видят в руководителе студии "Квартал 95" главную преграду для выхода хозяина Банковой во второй тур выборов. Такое мнение в эфире программы "Первые о главном" высказал политолог Петр Олещук.

Показательна откровенная переориентация информационной кампании действующего президента с Юлии Тимошенко, которая признается как безусловный фактор, который никуда не денется, на Зеленского. Сейчас работают против него. Фактически они признают, что Зеленский является основным фактором, который препятствует выходу действующего президента во второй тур,

– заявил Петр Олещук.

По его словам, после объявления о намерении участвовать в мартовских выборах главы государства Владимир Зеленский должен подкреплять свой статус нового лица нестандартными политическими действиями. Сейчас это ему удается благодаря идее привлечения в команду людей без традиционного политического опыта и формирования предвыборной программы совместно с гражданами.

"На нынешнем этапе это позволяет ему рассчитывать на определенную положительную динамику в результате этого. Ранее его рейтинг рос исключительно благодаря тому, что он олицетворял протестные настроения. Далее ему нужно поддерживать эту динамику постоянно, причем таким образом, чтобы его не отождествляли с действующими политиками", – подчеркнул эксперт.

Как известно, Владимир Зеленский объявил о своем участии в выборах в новогоднюю ночь. Видеообращение набарло более 2,5 млн просмотров в YouTube и вызвало бурную реакцию в соцсетях, в частности, со стороны сторонников нынешнего президента, которых часто называют порохоботами.