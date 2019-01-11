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      У Порошенка вважають Зеленського головною перешкодою на шляху до другого туру, – політолог

      157 Читать новость на русском
      Зеленський та Порошенко
      Зеленський та Порошенко

      Інформаційна кампанія Петра Порошенка переорієнтувалася з Юлії Тимошенко на Володимира Зеленського.

      Це свідчить про те, що в команді чинного президента вбачають у керівникові студії "Квартал 95" головну перепону для виходу господаря Банкової у другий тур виборів. Таку думку в ефірі програми "Перші про головне" висловив політолог Петро Олещук.

      Показова відверта переорієнтація інформаційної кампанії чинного президента з Юлії Тимошенко, яка визнається як безумовний фактор, який нікуди не подінеться, на Зеленського. Зараз працюють проти нього. Фактично вони визнають, що Зеленський є основним фактором, який протидіє виходу чинного президента у другий тур,
      – заявив Петро Олещук.

      За його словами, після оголошення про намір брати участь у березневих виборах глави держави Володимир Зеленський має підкріплювати свій статус нового обличчя нестандартними політичними діями. Наразі це йому вдається завдяки ідеї залучення до команди людей без традиційного політичного досвіду та формування передвиборчої програми спільно з громадянами.

      "На нинішньому етапі це дозволяє йому розраховувати на певну позитивну динаміку внаслідок цього. Раніше його рейтинг зростав винятково завдяки тому, що він уособлював протестні настрої. Далі йому потрібно підтримувати цю динаміку постійно, причому таким чином, щоб його не ототожнювали з чинними політиками", – підкреслив експерт.

      Як відомо, Володимир Зеленський оголосив про свою участь у виборах у новорічну ніч. Відеозвернення набрало понад 2,5 млн переглядів у YouTube і викликало бурхливу реакцію в соцмережах, зокрема, з боку прихильників нинішнього президента, яких часто називають порохоботами.

      Теги: Новини політики Петро Порошенко Володимир Зеленський Президентські вибори 2019
      Джерело: 24 Канал
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