Заменить Кадырова может Апти Алаудинов. Об этом 24 Каналу рассказал писатель, оппозиционер, публицист и общественный деятель Ростислав Мурзагулов, отметив, что он появился в медийном пространстве еще до сообщений о состоянии здоровья Кадырова. Он отметил, что уже тогда было понятно – его рассматривают как кандидата на какую-то должность.

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Кто может заменить Кадырова

Мурзагулов отметил, что Апти Алаудинов имеет европейскую внешность и говорит по-русски почти без акцента. Он не носит длинную бороду, что для чеченца вызывающе, поскольку борода в исламском мире – признак веры в Аллаха.

Владимир Путин и его либеральное окружение могут решить, по мнению Ростислава Мурзагулова, если Алаудинов – протеже Кадырова, то он может стать отличной его заменой. Это хороший повод, чтобы имидж Чечни, который с Кадыровым выглядит очень консервативным и исламистским в глазах россиян, изменить на что-то более лояльное.

Поэтому они, возможно, решили изменить Рамзана Кадырова на более внешне европеизированного человека. Чтобы уменьшить негатив, который он распространяет. Чеченцы в России, которые его знают ведут себя высокомерно. Это не устраивает россиян, поэтому одним из преемников Кадырова может стать Апти Алаудинов,

– предположил он.

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