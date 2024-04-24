Писатель, оппозиционер, публицист и общественный деятель Ростислав Мурзагулов рассказал 24 Каналу, что по его информации, Кадыров, действительно, чувствует себя очень плохо и довольно длительное время. Сейчас резкое ухудшение его здоровья стало более очевидным.

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Трудно произносить слова

Однако Кадыров пытается опровергнуть эти слухи, и поэтому выпускает видео, на котором он якобы "живой и здоровый" проводит какие-то совещания в своем рабочем кабинете.

На видео мы видим Кадырова, который очевидно очень плохо себя чувствует. Ему очень трудно проговаривать каждое слово. В этом видео очень много перебивок – его лицо не показывают долго, а монтируют его с лицами других присутствующих на совещании. Всего в 4-минутном видео он говорил 1 минуту, потому что, наверное, дольше не может,

– объяснил общественный деятель.

Так же видео, которые появляются в сети, где он тренируется в зале, вероятно были записаны очень давно. Кадыров, понимая, что его болезнь будет прогрессировать, наверняка сделал их заранее, когда еще нормально себя чувствовал.

Для чего это нужно Кадырову? Он понимает, если он сегодня признает, что плохо себя чувствует, то сразу начнутся разборки и драки за "трон падишаха" Чечни. Потому что у Кадырова есть очень много врагов, а он сейчас контролирует все кланы Чечни и таким образом предотвращает конфликты между ними,

– отметил он.

Если Кадыров уйдет и на его место придет самый близкий человек или даже его сын, в любом случае ситуация в Чечне обострится.

"Это может произойти в ближайшее время, потому что Кадыров действительно очень болен. А его неуклюжие попытки показать, что он якобы здоров, только это подчеркивают", – уверен Ростислав Мурзагулов.

Что известно о болезни Кадырова