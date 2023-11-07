Такое мнение в разговоре с 24 Каналом выразил российский оппозиционный политтехнолог Аббас Галлямов. Он объяснил значение всех наград Кадырова-младшего.
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Игра Кадырова
По словам Аббаса Галлямова, Кадыров потерял свой авторитет и позиции, а потому ему потребовался новый "враг", которого бы он мог победить. В данном случае такой нашелся – российское общественное мнение.
"Враги возмущаются, но ничего сделать не могут. Он что хочет, то и делает. Это в его понимании показать "силу", которую он не смог продемонстрировать ни на поле боя, ни с Пригожиным", – сказал политтехнолог.
Аббас Галлямов о политике Кадырова: смотреть видео
Именно поэтому Рамзан Кадыров мог устраивать весь фарс с награждением 15-летнего сына. Более того – выданные награды не имеют никакого значения, подчеркнул Галлямов. Равно как и его назначение на должность начальника отдела обеспечения безопасности главы Чечни.
Это даже не игра. Это так Кадыров себя утешает. Успокаивает. Он снова в привычном амплуа оказался. Возможно, в этом нет глубочайшего смысла. Падишах радует себя,
– добавил он.
Чем прославился сын Кадырова: главные новости
- В сентябре в сети появилось видео, где 15-летний Адам Кадыров бьет заключенного в СИЗО. Им оказался россиянин Никита Журавель, которого обвинили в сожжении Корана. Рамзан Кадыров похвалил сына за этот поступок.
- В начале октября подросток получил звание "героя Чечни". А на днях ему вручили два ордена. Один из них – за личный вклад в развитие межнационального и межрегионального единства.
- В свою очередь Рамзан Кадыров подарил сыну руководящую должность. Он назначил его начальником отдела обеспечения безопасности главы Чечни. Интересно, что сам так называемый глава республики занимал такую же должность при своем отце.