Скорее всего, в Кремле поддерживают кандидатуру Адама Кадырова. Такое мнение 24 Каналу озвучил политтехнолог Юрий Подорожний.
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Пиар продолжится
Юрий Подорожный отметил, что Рамзан Кадыров, очевидно, понимает, что нужно уже работать над тем, чтобы потом передать власть тому, кому нужно. На власть в Чечне претендует его сын Адам.
Кроме того, отношение российского диктатора Владимира Путина к политическому режиму, который они выстроили вместе с Кадыровым, стабильное. Поэтому Кремль продолжит продвигать и награждать Адама Кадырова.
Подъем Кадырова-младшего, встречи в Кремле, награждение орденами, видео с избиением россиянина, сжегшего Коран – признак стабильности отношений Грозного и Москвы. Поэтому награждение и пиар Кадырова-младшего они продолжат,
– считает он.
Сын Кадырова избил россиянина в СИЗО: главное
- В мае 2023 года в сети появилось видео, на котором 19-летний Никита Журавель – житель российского Волгограда сжег Коран. Российские спецслужбы задержали его. В то же время российская пропаганда убеждала, что якобы он "уроженец Украины".
- Недавно стало известно, что сын Рамзана Кадырова Адам избил Журавеля ногами по телу и нанес удары по голове. Самопровозглашенный лидер Чечни подтвердил этот инцидент и выразил поддержку своему сыну, что он якобы "правильно сделал".
- Интересно, что спикер Кремля Дмитрий Песков вообще отказался комментировать ситуацию.
- Впоследствии Адам начал кичиться своим поступком и написал дерзкий пост в инстаграмме. Однако его публичные хвастания продолжались недолго – соцсеть заблокировала страницу Кадырова-младшего на полгода.