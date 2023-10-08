Найімовірніше, у Кремлі підтримують кандидатуру Адама Кадирова. Таку думку 24 Каналу озвучив політтехнолог Юрій Подорожній.
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Піар продовжиться
Юрій Подорожній зазначив, що Рамзан Кадиров, очевидно, розуміє, що потрібно вже працювати над тим, щоб потім передати владу тому, кому потрібно. Наразі на владу у Чечні претендує його син Адам.
Крім того, ставлення російського диктатора Владіміра Путіна до політичного режиму, який вони вибудували разом із Кадировим, стабільне. Тому Кремль продовжить просувати та нагороджувати Адама Кадирова.
Піднесення Кадирова-молодшого, зустрічі у Кремлі, нагородження орденами, відео з побиттям росіянина, який спалив Коран – ознака стабільності відносин Грозного та Москви. Тому нагородження та піар Кадирова-молодшого вони продовжать,
– вважає він.
Син Кадирова побив росіянина у СІЗО: головне
- У травні 2023 року у мережі з'явилося відео, на якому 19-річний Микита Журавель – житель російського Волгограда спалив Коран. Російські спецслужби затримали його. Натомість російська пропаганда переконувала, що нібито він "уродженець України".
- Нещодавно стало відомо, що син Рамзана Кадирова Адам побив Журавеля ногами по тілу та завдав ударів по голові. Самопроголошений лідер Чечні підтвердив цей інцидент та висловив підтримку своєму сину, що він нібито "правильно зробив".
- Цікаво, що речник Кремля Дмітрій Пєсков взагалі відмовився коментувати ситуацію.
- Згодом Адам почав хизуватись своїм вчинком та написав зухвалий допис в інстаграмі. Проте його публічні вихваляння тривали недовго – соцмережа заблокувала сторінку Кадирова-молодшого на пів року.