Найімовірніше, у Кремлі підтримують кандидатуру Адама Кадирова. Таку думку 24 Каналу озвучив політтехнолог Юрій Подорожній.

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Піар продовжиться

Юрій Подорожній зазначив, що Рамзан Кадиров, очевидно, розуміє, що потрібно вже працювати над тим, щоб потім передати владу тому, кому потрібно. Наразі на владу у Чечні претендує його син Адам.

Крім того, ставлення російського диктатора Владіміра Путіна до політичного режиму, який вони вибудували разом із Кадировим, стабільне. Тому Кремль продовжить просувати та нагороджувати Адама Кадирова.

Піднесення Кадирова-молодшого, зустрічі у Кремлі, нагородження орденами, відео з побиттям росіянина, який спалив Коран – ознака стабільності відносин Грозного та Москви. Тому нагородження та піар Кадирова-молодшого вони продовжать,

– вважає він.

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