Таку думку в розмові з 24 Каналом висловив російський опозиційний політтехнолог Аббас Галлямов. Він пояснив значення усіх нагород Кадирова-молодшого.
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Гра Кадирова
За словами Аббаса Галлямова, Кадиров втратив свій авторитет та позиції, а тому йому був потрібен новий "ворог", якого б він міг перемогти. У даному випадку такий знайшовся – російська громадська думка.
"Вороги обурюються, але нічого зробити не можуть. Він що хоче, те й робить. Це в його розумінні показати "силу", яку він не зміг продемонструвати ні на полі бою, ні з Пригожиним", – сказав політтехнолог.
Аббас Галлямов про політику Кадирова: дивитись відео
Саме тому Рамзан Кадиров міг влаштовувати увесь фарс із нагородженням 15-річного сина. Ба більше – видані нагороди не мають жодного значення, наголосив Галлямов. Так само як і його призначення на посаду начальника відділу забезпечення безпеки глави Чечні.
Це навіть не гра. Це так Кадиров себе втішає. Заспокоює. Він знову у звичному амплуа опинився. Можливо, у цьому немає глибокого сенсу. Падишах тішить себе,
– додав він.
Чим прославився син Кадирова: основні новини
- У вересні в мережі опинилося відео, де 15-річний Адам Кадиров б'є ув'язненого у СІЗО. Ним виявився росіянин Микита Журавель, якого звинувати у спалені Корану. Рамзан Кадиров похвалив сина за цей вчинок.
- На початку жовтня підліток отримав звання "героя Чечні". А днями йому вручили два ордени. Один з них – за особистий вклад в розвиток міжнаціональної та міжрегіональної єдності.
- У свою чергу Рамзан Кадиров подарував сину керівну посаду. Він призначив його начальником відділу забезпечення безпеки глави Чечні. Цікаво, що сам так званий очільник республіки займав таку ж посаду при своєму батьку.