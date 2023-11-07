Таку думку в розмові з 24 Каналом висловив російський опозиційний політтехнолог Аббас Галлямов. Він пояснив значення усіх нагород Кадирова-молодшого.

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Гра Кадирова

За словами Аббаса Галлямова, Кадиров втратив свій авторитет та позиції, а тому йому був потрібен новий "ворог", якого б він міг перемогти. У даному випадку такий знайшовся – російська громадська думка.

"Вороги обурюються, але нічого зробити не можуть. Він що хоче, те й робить. Це в його розумінні показати "силу", яку він не зміг продемонструвати ні на полі бою, ні з Пригожиним", – сказав політтехнолог.

Аббас Галлямов про політику Кадирова: дивитись відео

Саме тому Рамзан Кадиров міг влаштовувати увесь фарс із нагородженням 15-річного сина. Ба більше – видані нагороди не мають жодного значення, наголосив Галлямов. Так само як і його призначення на посаду начальника відділу забезпечення безпеки глави Чечні.

Це навіть не гра. Це так Кадиров себе втішає. Заспокоює. Він знову у звичному амплуа опинився. Можливо, у цьому немає глибокого сенсу. Падишах тішить себе,

– додав він.

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