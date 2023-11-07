Таким чином бойовик готує сина на своє місце. Це у розмові з 24 Каналом припустив російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко.

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Нагороди для Кадирова-молодшого

Днями 15-річний Адам Кадиров отримав ще два ордени. Один з них – за особистий вклад в розвиток міжнаціональної та міжрегіональної єдності. А раніше, після історії з побиттям ув'язненого у СІЗО, Адаму дали "героя Чечні".

Засипали нагородами. Очевидно, Кадиров усім демонструє, що цей 15-річний негідник – його наступник,

– зазначив опозиційний журналіст.

Ба більше – Кадиров подарував сину ще й високу посаду. Він призначив його керівником відділу безпеки, як колись його призначав батько.

"Але перебуваючи на цій посаді Кадиров так і не вберіг свого батька від знищення. І фактично зайняв його місце", – сказав Яковенко.

Ігор Яковенко про нагороди для сина Кадирова: дивитись відео

Він пояснив, що таким чином у Чечні формується спадкова монархія. І клан Кадирова не випустить владу з рук.

"У справжній Чечні тих часів не було такого. Там була дуже специфічна середньовічна демократія, коли влада належала різним тайпам, а тут самодержавність формується ще й спадкова", – додав опозиційний журналіст.

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