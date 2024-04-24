Письменник, опозиціонер, публіцист та громадський діяч Ростислав Мурзагулов розповів 24 Каналу, що за його інформацією, Кадиров, дійсно, почувається дуже погано і доволі тривалий час. Зараз різке погіршення його здоров'я стало очевиднішим.

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Важко промовляти слова

Проте Кадиров намагається спростувати ці чутки, і тому випускає відео, на якому він нібито "живий та здоровий" проводить якісь наради в своєму робочому кабінеті.

На відео ми бачимо Кадирова, який очевидно дуже погано себе почуває. Йому дуже важко промовляти кожне слово. В цьому відео дуже багато перебивок – його обличчя не показують довго, а монтують його з обличчями інших присутніх на нараді. Загалом у 4-хвилинному відео він говорив 1 хвилину, тому що, напевно, довше не може,

– пояснив громадський діяч.

Так само відео, які з'являються в мережі, де він тренується в залі, імовірно були записані дуже давно. Кадиров, розуміючи, що його хвороба прогресуватиме, напевно зробив їх заздалегідь, коли ще нормально почувався.

Для чого це потрібно Кадирову? Він розуміє, якщо він сьогодні визнає, що погано почувається, то одразу почнуться розбірки та бійки за "трон падишаха" Чечні. Тому що у Кадирова є дуже багато ворогів, а він зараз контролює усі клани Чечні і у такий спосіб запобігає конфліктам між ними,

– зауважив він.

Якщо Кадиров піде і на його місце прийде найнаближеніша людина чи навіть його син, у будь-якому випадку ситуація в Чечні загостриться.

"Це може відбутися найближчим часом, тому що Кадиров дійсно дуже хворий. А його незграбні спроби показати, що він буцімто здоровий, тільки це підкреслюють", – впевнений Ростислав Мурзагулов.

Що відомо про хворобу Кадирова