Кадиров відчуває неминучу смерть, адже вживання протягом 15 років заборонених речовин дають про себе знати. Російський опозиційний політик, чемпіон світу з шахів Гаррі Каспаров розповів 24 Каналу, яка доля чекає на Чечню після смерті ватажка.

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Які процеси запустяться у Чечні після смерті Кадирова

"Очевидно щось відбувається. Зовнішній вигляд Кадирова не найкращий і його зустрічі з Путіним дивні, там ракурси нетипові бралися. У Путіна є двійники й Кадирова знімали не зрозуміло. Коли це було і як він взагалі виглядає?, – сказав російський опозиційний політик.

Кадиров постійно намагається витягнути сина на передній план. Чеченський лідер готує операцію "наступник". Оскільки чутки про смерть просто так не з'являються. Була якась критична ситуація.

Неповнолітній син скандального голови Чечні Рамзана Кадирова Адам отримав вже третю нагороду:

орден "За заслуги перед Карачаєво-Черкеською Республікою";

орден "Дуслик" – начебто за значний внесок у зміцнення міжнаціонального та міжконфесійного миру та злагоди;

звання "героя Чечні".

Якщо Кадиров гине і його місце займає син, то все може рухнути. Такі режими залежать від конкретної людини. Люди, які отримують гроші від Путіна, зокрема, Адам Деліхманов, будуть тримати систему. Проте диктаторсько-мафіозний світ так влаштований, що це не так просто. І ворогів там вистачає, тому очевидно, що буде дестабілізація,

– зазначив Гаррі Каспаров.

16-річний Рамзан Кадиров та його 16-річний Адам Кадиров – це зовсім різні світи. Батько у такому віці воював і хвалився, що убив першого росіянина. Водночас, син виріс у сім'ї, де абсолютно все є – і гроші, і розваги. Задатки, щоб стати мафіозним главою Чечні, повинні бути закладені з самого дитинства. Проте Адам виріс в іншому середовищі. Він зможе номінально замінити батька, а якщо реально – це стане елементом дестабілізації.

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