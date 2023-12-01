Таку думку в розмові з 24 Каналом припустив російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко. Він пояснив залежність Кадирова від Путіна.
Дивіться також Оживився не лише Кадиров, – політтехнолог про "воскреслих" у медіа ворогів
Залежність Кадирова від Путіна
Фактично Кадиров окупував Чечню і може творити там беззаконня за підтримки силовиків Путіна. Такі відносини між ними склалися ще після другої чеченської війни, коли батько Кадирова і він сам підтримав її завершення на користь Росії, вважає Яковенко. Тепер бойовик розплачується зі своїм хазяїном заявами про вірність, а російський диктатор платить йому чималі гроші.
"Кадиров за допомогою путінських військ тримає у покірності Чечню і частину Північного Кавказу. І ця угода між Кадировим і Путіним багато кого дратує: силовиків, військових – були вже сутички, перестрілки з кадирівцями. Їх рятує, що вони не на передовій. Їх би знищили "дружнім" вогнем. Кадиров береже своїх бойовиків", – відзначив він.
Ігор Яковенко про розвал Росії: дивитись відео
Утім, як тільки Росія зазнає остаточної поразки на фронті, Чечня та Північний Кавказ можуть стати однією з головних ліній у розвалі Росії. Так колись було у 90-х роках.
Кадиров розуміє, що він живий поки Путін у Кремлі. Якщо щось відбудеться – йому треба думати про свою безпеку. У нього є зв'язки мусульманських країнах. Це буде війна. Як тільки Путін зникне з Кремля, у Кадирова почнуться проблеми. Тому він відданий Путіну. На ньому тримається заможність його клану,
– додав опозиційний журналіст.
Яку "політику" провадить Кадиров: останнє
- Кадиров може боятися через ситуацію у Чечні. Тому він проситиме підтримку у Путіна. Сценарій третьої чеченської війни все більше може стати реальним.
- Останній час так званий очільник Чечні активізувався в медійному просторі. Особливо через призначення та нагороди для своїх дітей. Таким чином він може готуватися до передачі свого "трону".
- Кадиров провокує своїми діями кремлівське керівництво. Утім, навіть Путін не може вгамувати свого вірно пса. Але такими діями майбутнє бойовика залишається під великим питанням.