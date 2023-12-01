Вважає політтхенолог Борис Тизенгаузен. У розмові з 24 Каналом він наголосив на ще одній особі, яка почала з'являєтися в російських так званих ЗМІ.
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Активізація пропагандистів
Слідом за Кадировим вилізла ще одна одіозна особа – Владіслав Сурков. Він є наближеним до Путіна і одним з трьох, хто запевняв диктатора, буцімто, в Україні його "чекають" і пропагував тезу про "взяти за три дні".
"Інші два – це генерал Бєсєда і Медведчук, який розвивав в Україні свої медіаімперії. Ця трійка вирішила "розпиляти" гроші і, ймовірно, між собою домовилися казати йому (Путіну – 24 Канал), що все супер, все готово, тебе "чекають", – сказав політтехнолог.
Борис Тизенгаузен про основних медійних гравців в Росії: дивитись відео
За словами Бориса Тизенгаузена, Сурков фактично є ідеологом проєкту "новоросія". Також його ідеєю були так звані "ЛДНР".
"Він як чорт із табакерки виліз", – іронічно зазначив він.
І справді, про колишнього помічника Путіна – саме так Суркова називають російські так звані ЗМІ – довгий час не було чутно. Днями він видав не менш одіозну, аніж Кадиров заяву з "прогнозом" майбутнього України у наступному році. В стилі російської пропаганди, чим вирізняється і сам Путін, Сурков навіть цитував уривок творів Гоголя. Але уваги на ці вкиди звертати не треба.
Хто такий Сурков: дані, які збирали ЗМІ
- Як свідчать певні дані, Сурков починав свою діяльність разом із Путіним. Коли другий обійняв посаду Єльцина, перший став заступником очільника адміністрації російського президента.
- Він доклав руку до створення партії "Єдина Росії" та заклав у неї ті пропагандистські лозунги, якими вона користується дотепер.
- Пишуть, що крім посади "помічника Путіна", він завоював собі репутацію близького друга Кадирова. Він займався зміцненням зв'язків Кремля та Кавказу.
- У період Революції Гідності Сурков вів роботу з Віктором Януковичем і антиукраїнську пропаганду. У 2020 році кремлівський диктатор звільнив його з посади свого помічника.