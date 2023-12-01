Такое мнение в разговоре с 24 Каналом предположил российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко. Он объяснил зависимость Кадырова от Путина.

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Зависимость Кадырова от Путина

Фактически Кадыров оккупировал Чечню и может творить там беспредел при поддержке силовиков Путина. Такие отношения между ними сложились еще после второй чеченской войны, когда отец Кадырова и он сам поддержал ее завершение в пользу России, считает Яковенко. Теперь боевик расплачивается со своим хозяином заявлениями о верности, а российский диктатор платит ему немалые деньги.

"Кадыров с помощью путинских войск держит в покорности Чечню и часть Северного Кавказа. И это соглашение между Кадыровым и Путиным многих раздражает: силовиков, военных – были уже стычки, перестрелки с кадыровцами. Их спасает, что они не на передовой. Их бы уничтожили "дружественным" огнем. Кадыров бережет своих боевиков", – отметил он.

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Впрочем, как только Россия потерпит окончательное поражение на фронте, Чечня и Северный Кавказ могут стать одной из главных линий в развале России. Так когда-то было в 90-е годы.

Кадыров понимает, что он жив пока Путин в Кремле. Если что-то произойдет – ему нужно думать о своей безопасности. У него есть связи в мусульманских странах. Это будет война. Как только Путин исчезнет из Кремля, у Кадырова начнутся проблемы. Поэтому он предан Путину. На нем держится достаток его клана,

– добавил оппозиционный журналист.

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