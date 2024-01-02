Кадыров чувствует неизбежную смерть, ведь употребление в течение 15 лет запрещенных веществ дают о себе знать. Российский оппозиционный политик, чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров рассказал 24 Каналу, какая судьба ждет Чечню после его смерти.
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Какие процессы запустятся в Чечне после смерти Кадырова
"Очевидно что-то происходит. Внешний вид Кадырова не самый лучший и его встречи с Путиным странные, там ракурсы нетипичны брались. У Путина есть двойники и Кадырова снимали непонятно. Когда это было и как он вообще выглядит?", – сказал российский оппозиционный политик.
Кадыров постоянно пытается вытащить сына на передний план. Чеченский лидер готовит операцию "преемник". Поскольку слух о смерти просто так не появляется. Была какая-то критическая ситуация.
Несовершеннолетний сын скандального главы Чечни Рамзана Кадырова Адам получил уже третью награду:
- орден "За заслуги перед Карачаево-Черкесской Республикой";
- орден "Дуслик" – якобы за значительный вклад в укрепление межнационального и межконфессионального мира и согласия;
- звание "героя Чечни".
Если Кадыров погибнет и его место займет сын, то все может рухнуть. Такие режимы зависят от конкретного человека. Люди, получающие деньги от Путина, в частности, Адам Делихманов, будут держать систему. Однако диктаторско-мафиозный мир так устроен, что это не так-то просто. И врагов там хватает, поэтому очевидно, что будет дестабилизация,
– отметил Гарри Каспаров.
16-летний Рамзан Кадыров и его 16-летний Адам Кадыров – это совершенно разные миры. Отец в таком возрасте сражался и хвастался, что убил первого россиянина. В то же время, сын вырос в семье, где абсолютно все есть – и деньги, и развлечения. Задатки, чтобы стать мафиозным главой Чечни, должны быть заложены с самого детства. Однако Адам вырос в другой среде. Он сможет номинально заменить отца, а если реально, это станет элементом дестабилизации.
Что известно о сыне Кадырова
- 16 августа сообщалось, что сын Кадырова мог избить в СИЗО россиянина, сжегшего Коран. Речь идет о 19-летнем Никите Журавле – жителе российского Волгограда. Российские спецслужбы задержали его. Пропагандисты убеждали, что якобы он "уроженец Украины".
- Адам Кадыров побил Журавеля ногами по телу и нанес удары по голове. Самопровозглашенный лидер Чечни подтвердил этот инцидент и выразил поддержку своему сыну, что он якобы "правильно сделал".
- Впоследствии сын главы Чечни начал кичиться своим поступком и написал дерзкое сообщение в инстаграмме. Однако его публичные хвастания продолжались недолго – соцсеть заблокировала страницу Кадырова-младшего на полгода.