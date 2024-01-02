Кадыров чувствует неизбежную смерть, ведь употребление в течение 15 лет запрещенных веществ дают о себе знать. Российский оппозиционный политик, чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров рассказал 24 Каналу, какая судьба ждет Чечню после его смерти.

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Какие процессы запустятся в Чечне после смерти Кадырова

"Очевидно что-то происходит. Внешний вид Кадырова не самый лучший и его встречи с Путиным странные, там ракурсы нетипичны брались. У Путина есть двойники и Кадырова снимали непонятно. Когда это было и как он вообще выглядит?", – сказал российский оппозиционный политик.

Кадыров постоянно пытается вытащить сына на передний план. Чеченский лидер готовит операцию "преемник". Поскольку слух о смерти просто так не появляется. Была какая-то критическая ситуация.

Несовершеннолетний сын скандального главы Чечни Рамзана Кадырова Адам получил уже третью награду:

орден "За заслуги перед Карачаево-Черкесской Республикой";

орден "Дуслик" – якобы за значительный вклад в укрепление межнационального и межконфессионального мира и согласия;

звание "героя Чечни".

Если Кадыров погибнет и его место займет сын, то все может рухнуть. Такие режимы зависят от конкретного человека. Люди, получающие деньги от Путина, в частности, Адам Делихманов, будут держать систему. Однако диктаторско-мафиозный мир так устроен, что это не так-то просто. И врагов там хватает, поэтому очевидно, что будет дестабилизация,

– отметил Гарри Каспаров.

16-летний Рамзан Кадыров и его 16-летний Адам Кадыров – это совершенно разные миры. Отец в таком возрасте сражался и хвастался, что убил первого россиянина. В то же время, сын вырос в семье, где абсолютно все есть – и деньги, и развлечения. Задатки, чтобы стать мафиозным главой Чечни, должны быть заложены с самого детства. Однако Адам вырос в другой среде. Он сможет номинально заменить отца, а если реально, это станет элементом дестабилизации.

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