Про це 24 Каналу розповів колишній радянський розвідник Сергій Жирнов, зауваживши, що формально Чечня є ісламським халіфатом з одноосібним правлінням Рамзана Кадирова. Там не діє ні російська конституція, ні інші російські закони.

Дивіться також У 2023 році ЗСУ знищили у 2,5 раза більше росіян, ніж у 2022: підсумки року на фронті

Які є відносини між Росією та Чечнею

Як наголосив Жирнов, Чечня отримує від Росії від 1 – до 5 мільярдів доларів щороку. При цьому Кадиров може робити що завгодно не лише на території регіону. Про це яскраво свідчить історія, коли кадирівці забрали до себе росіянина, який спалив Коран. Тоді ще син Кадиров побив його в СІЗО. А після цього – отримав різні медалі.

Схожа історія сталася дещо раніше, коли один з представників "суду" Чечні пішов проти Кадирова. Його сини виїхали за кордон, а дружина – переїхала в інший регіон. Тоді кадирівці дістали дружину та посадили її в тюрму. В Росії ніяк на це не відреагували.

Кадиров після смерті батька поїхав до Кремля отримувати ярлик на "княжіння". Тепер ситуація інша. Путін отримує від Кадирова ярлик на "княжіння". Кадиров постійно провокує правову та кримінальну структуру Росії. Вона не відповідає ніяк. Путін став підопічним Кадирова,

– сказав Жирнов.

Ситуація в Росії: коротко