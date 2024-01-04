Об этом 24 Каналу рассказал бывший советский разведчик Сергей Жирнов, заметив, что формально Чечня является исламским халифатом с единоличным правлением Рамзана Кадырова. Там не действует ни российская конституция, ни другие российские законы.

Смотрите также В 2023 году ВСУ уничтожили в 2,5 раза больше россиян, чем в 2022 году: итоги года на фронте

Какие отношения между Россией и Чечней

Как отметил Жирнов, Чечня получает от России от 1 – до 5 миллиардов долларов ежегодно. При этом Кадыров может делать что угодно не только на территории региона. Об этом ярко свидетельствует история, когда кадыровцы забрали к себе сжигавшего Коран россиянина. Тогда еще сын Кадырова избил его в СИЗО. А после этого – получил разные медали.

Похожая история произошла несколько раньше, когда один из представителей "суда" Чечни пошел против Кадырова. Его сыновья уехали за границу, а жена – переехала в другой регион. Тогда кадыровцы достали жену и посадили в тюрьму. В России никак на это не отреагировали.

Кадыров после смерти отца поехал в Кремль получать ярлык на "княжение". Теперь ситуация другая. Путин получает от Кадырова ярлык на "княжение". Кадыров постоянно провоцирует правовую и криминальную структуру России. Она не отвечает никак. Путин стал подопечным Кадырова,

– сказал Жирнов.

Ситуация в России: коротко