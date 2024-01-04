За минувшие сутки агрессор потерял еще без 780 бойцов. Кроме того, десятки единиц техники, пишет 24 канал.

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Потери России на утро 4 января

личного состава – 362 280 (+780) человек;

танков – 6 002 (+12) ед;

боевых бронированных машин – 11 128 (+21) ед;

артиллерийских систем – 8574 (+28) ед;

РСЗО – 947 (+2) ед;

средства ПВО – 630 (+1) ед;

самолетов – 329 ед;

вертолетов – 324 ед;

БПЛА оперативно-тактического уровня - 6753 (+5) ед;

крылатых ракет – 1 785 (+2) ед;

кораблей и катеров – 23 ед;

подводных лодок – 1 ед;

автомобильной техники и автоцистерн – 11 423 (+32) ед;

специальной техники – 1 304 (+6) ед.



Какие потери России по состоянию на 4 января 2024 года / Инфографика Генштаба ВСУ

Какая ситуация на поле боя

По состоянию на четверг, 4 января, Украина переживает 680-й день широкомасштабной непримиримой войны против российских оккупантов, которая на самом деле началась еще в 2014 году с оккупации Крыма и Донбасса.