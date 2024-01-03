В то же время командующий Сухопутными войсками ВСУ сообщил о напряженных боях возле Богдановки и попытках врага продвинуться в районе Часового Яра. А вот на Купянском направлении продолжаются ежедневные штурмы – враг хочет захватить Купянск в Харьковской области.

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Лиманское направление под угрозой

Сырский отметил, что после потерь на Лиманском направлении россияне готовятся к новым наступательным действиям. Захватчики активно используют авиацию.

На Лиманском направлении российские оккупанты после потерь проводят перегруппировку и подготовку к ведению наступательных действий. На этом направлении враг активно применяет авиацию для нанесения ударов управляемыми авиационными бомбами,

– отметил Сырский.

По информации командующего, агрессор задействовал штурмовые подразделения, сформированные из бывших преступников, для поддержки пехоты. В то же время, захватчики задействуют больше единиц техники.

Несмотря на сложные условия, украинские защитники стойко держат оборону и эффективно контратакуют, мешая врагу достичь своих целей.

На Купянском направлении продолжаются ежедневные штурмы российских войск в районе Синьковки для создания плацдарма и последующего наступления. На Бахмутском направлении продолжаются напряженные бои вблизи Богдановки, и противник пытается наступать у города Часов Яр.

Какая ситуация пока на фронте