Замінити Кадирова може Апті Алаудінов. Про це 24 Каналу розповів письменник, опозиціонер, публіцист та громадський діяч Ростислав Мурзагулов, зазначивши, що він з'явився в медійному просторі ще до повідомлень про стан здоров’я Кадирова. Він зауважив, що вже тоді було зрозуміло – його розглядають як кандидата на якусь посаду.

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Хто може замінити Кадирова

Мурзагулов зазначив, що Апті Алаудінов має європейську зовнішність та говорить російською майже без акценту. Він не носить довгу бороду, що для чеченця зухвало, оскільки борода в ісламському світі – ознака віри в Аллаха.

Владімір Путін і його ліберальне оточення можуть вирішити, на думку Ростислава Мурзагулова, якщо Алаудінов – протеже Кадирова, то він може стати чудовою його заміною. Це гарний привід, аби імідж Чечні, який із Кадировим виглядає дуже консервативним та ісламістським в очах росіян, змінити на щось лояльніше.

Тому вони, можливо, вирішили змінити Рамзана Кадирова на більш зовнішньо європеїзовану людину. Щоб зменшити негатив, який він розповсюджує. Чеченці в Росії, які його знають поводяться зарозуміло. Це не влаштовує росіян, тому одним із наступників Кадирова може стати Апті Алаудінов,

– припустив він.

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