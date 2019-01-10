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      "Против всех": журналистка интересно объяснила позицию Зеленского

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      Владимир Зеленский идет в президенты Украины
      Владимир Зеленский идет в президенты Украины / Фото из открытых источников

      В новогоднюю ночь с 31 декабря на 1 января в соцсетях все внимание к себе приковал один кандидат – шоумен и лидер "Квартала 95" Владимир Зеленский. Телеканал "1+1" показал его новогоднее обращение к народу именно в то время, когда обычно демонстрируют выступление действующего президента.

      Об этом в своем видеоблоге "Политическая кухня" рассказала журналистка Кристина Бердинских.

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      По ее словам, многих людей шокировало даже не то, что Зеленский идет в президенты, а именно время появления его обращения. И эта технология завладения вниманием сработала. 1 января все политические разговоры в соцсетях были только о кандидате Зеленского. Кстати, уже сейчас понятно, что его кампания с точки зрения политических технологий будет очень интересной.

      Например, студия "Квартал 95" накануне Нового года дала много концертов в разных украинских городах. А 27 декабря в широкий прокат вышла романтическая комедия "Я, ты, он, она" с Владимиром Зеленским в главной роли,
      – вспомнила автор видеоблога.

      "Зеленский уже сейчас уверенно занял нишу "против всех". Но еще непонятно, достаточно ли людям только комедийных приемов и спецэффектов для того, чтобы это повлияло на их выбор", – пояснила Бердинских.

      Напомним, за несколько минут до Нового года на телеканале "1+1" вместо выступления Президента Украины Петра Порошенко с праздничными поздравлениями выступил лидер "Квартала 95" Владимир Зеленский. Он, в частности, заявил, что официально идет в Президенты Украины, а на следующий день уже начал открытую президентскую кампанию.

      К слову, президентские выборы состоятся 31 марта 2019 года. Согласно опросу, проведенному группой "Рейтинг", Петр Порошенко сейчас только третий и его результат составляет всего 11,1%. Это почти вдвое меньше показателей Юлии Тимошенко – 20.8%. Владимира Зеленского поддерживают 13,4%.

      ЧТО ГОВОРЯТ ДРУГИЕ ЭКСПЕРТЫ ОБ УЧАСТИИ ЗЕЛЕНСКОГО В ПРЕЗИДЕНТСКОЙ ГОНКЕ:

      Видео полного видеоблога Кристины Бердинских "Политическая кухня" за 10 января 2019 года

       

      Теги: Новости Украины Новости политики Выборы Президента 2019 Квартал 95 Владимир Зеленский Видеоблоги
      Источник: 24 канал
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