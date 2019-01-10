"Против всех": журналистка интересно объяснила позицию Зеленского

В новогоднюю ночь с 31 декабря на 1 января в соцсетях все внимание к себе приковал один кандидат – шоумен и лидер "Квартала 95" Владимир Зеленский. Телеканал "1+1" показал его новогоднее обращение к народу именно в то время, когда обычно демонстрируют выступление действующего президента.

Об этом в своем видеоблоге "Политическая кухня" рассказала журналистка Кристина Бердинских.

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По ее словам, многих людей шокировало даже не то, что Зеленский идет в президенты, а именно время появления его обращения. И эта технология завладения вниманием сработала. 1 января все политические разговоры в соцсетях были только о кандидате Зеленского. Кстати, уже сейчас понятно, что его кампания с точки зрения политических технологий будет очень интересной.

Например, студия "Квартал 95" накануне Нового года дала много концертов в разных украинских городах. А 27 декабря в широкий прокат вышла романтическая комедия "Я, ты, он, она" с Владимиром Зеленским в главной роли,

– вспомнила автор видеоблога.

"Зеленский уже сейчас уверенно занял нишу "против всех". Но еще непонятно, достаточно ли людям только комедийных приемов и спецэффектов для того, чтобы это повлияло на их выбор", – пояснила Бердинских.

Напомним, за несколько минут до Нового года на телеканале "1+1" вместо выступления Президента Украины Петра Порошенко с праздничными поздравлениями выступил лидер "Квартала 95" Владимир Зеленский. Он, в частности, заявил, что официально идет в Президенты Украины, а на следующий день уже начал открытую президентскую кампанию.



К слову, президентские выборы состоятся 31 марта 2019 года. Согласно опросу, проведенному группой "Рейтинг", Петр Порошенко сейчас только третий и его результат составляет всего 11,1%. Это почти вдвое меньше показателей Юлии Тимошенко – 20.8%. Владимира Зеленского поддерживают 13,4%.

Видео полного видеоблога Кристины Бердинских "Политическая кухня" за 10 января 2019 года