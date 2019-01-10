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      "Проти всіх": журналістка цікаво пояснила позицію Зеленського

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      Володимир Зеленський йде в президенти України
      Володимир Зеленський йде в президенти України / Фото з відкритих джерел

      У новорічну ніч з 31 грудня на 1 січня соцмережі повністю взяв під свій контроль один кандидат у президенти – шоумен і лідер "Кварталу 95" Володимир Зеленський. Телеканал "1+1" показав його новорічне звернення до народу саме у той час, коли зазвичай демонструють виступ чинного президента.

      Про це у своєму відеоблозі "Політична кухня" розповіла журналістка Крістіна Бердинських.

      Читайте також: Зеленський іде в президенти України: що варто знати про кандидата

      За її словами, багатьох людей шокувало навіть не те, що Зеленський йде у президенти, а саме час появи його звернення. І ця технологія заволодіння увагою спрацювала. 1 січня усі політичні розмови у соцмережах були лише про кандидата Зеленського. До речі, вже зараз зрозуміло, що його кампанія з погляду політичних технологій буде дуже цікавою.

      Наприклад, студія "Квартал 95" напередодні Нового року дала багато святкових концертів у різних українських містах. А 27 грудня у широкий прокат вийшла романтична комедія "Я, ти, він, вона" з Володимиром Зеленським у головній ролі,
      – пригадала авторка відеоблогу.

      "Зеленський вже зараз впевнено зайняв нішу "проти всіх". Але ще не зрозуміло, чи людям достатньо лише прийомів і комедійних спецефектів для того, щоб це вплинуло на їхній вибір", – пояснила Бердинських.

      Нагадаємо, за кілька хвилин до Нового року на телеканалі "1+1" замість виступу Президента України Петра Порошенка зі святковими вітаннями виступив лідер "Кварталу 95" Володимир Зеленський. Він, зокрема, заявив, що офіційно йде у Президенти України, а наступного дня вже розпочав відкриту президентську кампанію.

      До слова, президентські вибори відбудуться 31 березня 2019 року. Згідно з опитуванням, проведеним групою "Рейтинг", Петро Порошенко нині лише третій і його результат складає усього 11,1%. Це майже вдвічі менше за показники Юлії Тимошенко – 20.8%. Володимира Зеленського підтримують 13,4%.

      ЩО ГОВОРЯТЬ ІНШІ ЕКСПЕРТИ ПРО УЧАСТЬ ЗЕЛЕНСЬКОГО У ПРЕЗИДЕНТСЬКИХ ПЕРЕГОНАХ:

      Відео повного відеоблогу Крістіни Бердинських "Політична кухня" за 10 січня 2019

       

      Теги: Новини України Новини політики Президентські вибори 2019 Відеоблоги Володимир Зеленський Квартал 95
      Джерело: 24 канал
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