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      Очікують мільйони: якою буде передвиборча кампанія Зеленського

      Політична кухня 890 Читать новость на русском

      Перший тиждень нового року, зазвичай, – це період затишшя у політиці і новинах, але не у 2019 році. Адже 31 грудня офіційно розпочалася виборча кампанія в Україні і реєстрація кандидатів у президенти.

      Неофіційно кандидати вже давно агітують за себе або натякають, що саме він чи вона – найкращий кандидат у президенти України. Але початок офіційної виборчої кампанії подарував сюрпризи, приголомшив багатьох телеглядачів і виборців.

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      У новорічну ніч з 31 грудня на 1 січня соцмережі повністю взяв під контроль один з кандидатів у президенти – шоумен і лідер "Кварталу 95" Володимир Зеленський. Телеканал "1+1" показав його новорічне звернення до народу саме у той час, коли зазвичай демонструють виступ чинного президента. У цьому відео Зеленський підтвердив, що братиме участь у президентських виборах.

      Телевізійне новорічне звернення голови держави – це символ і багаторічна традиція, яка об’єднує людей із різних куточків України. Як би вони не ставилися до президента, добре чи погано, його віртуальна присутність за новорічним столом на кілька хвилин – обов'язкова.

      зеленський
      Володимир Зеленський

      Тому багатьох людей шокувало навіть не те, що Зеленський йде у президенти, а саме час появи його звернення. І ця технологія заволодіння увагою спрацювала. 1 січня усі політичні розмови у соцмережах були лише про кандидата Зеленського. До речі, вже зараз зрозуміло, що його кампанія з погляду політичних технологій буде дуже цікавою.

      Наприклад, студія "Квартал 95" напередодні Нового року дала багато святкових концертів у різних українських містах. А 27 грудня у широкий прокат вийшла романтична комедія "Я, ти, він, вона" з Володимиром Зеленським у головній ролі.

      Стрічка за перший вікенд прокату встановила абсолютний рекорд в українському кіно по касових зборах. Здавалося б, ці розважальні концерти й кіно не мають жодного зв'язку з політикою й виборами. Але мають.

      квартал 95
      "Квартал 95"

      Це постійне нагадування про себе та візуальна присутність перед очима виборців. Інші кандидати намагаються здобути увагу виборців за допомогою реклами та білбордів. На політичну рекламу кандидати витрачають шалені гроші, а тут люди ще й платять за те, щоб подивитися на кандидата у президенти. І це не жарти, а технологія. 

      Зеленський вже зараз впевнено зайняв нішу "проти всіх". Але ще не зрозуміло, чи людям достатньо лише прийомів і комедійних спецефектів для того, щоб це вплинуло на їхній вибір.

      Посада президента – це все ж таки не телевізійне шоу і не комедія. Після Зеленського, у новорічні свята ініціативу у телевізійному просторі впевнено перехопив президент Петро Порошенко. Надання Томосу українській церкві стало головною подією першого тижня нового року.

      томос порошенко
      Петро Порошенко

      Безперечно, президент доклав багато зусиль до цього процесу. Він ще не заявив про те, що вдруге братиме участь у президентських виборах. Але у перший тиждень виборчої кампанії йому власне не довелося вживати якихось додаткових заходів для рекламування себе як кандидата. Він спокійно міг насолоджуватися результатом завершення важливого для країни процесу.

      Але протриматися на ефекті від Томоса увесь період виборчої кампанії не вийде. Зовсім скоро президенту доведеться говорити й про інші важливі пункти для виборців.

      Про свою участь у виборах заявив також мер Львова Андрій Садовий, якого одразу підтримав інший мер – Мішель Терещенко – міський голова Глухова. Крім того, Центральна виборча комісія зареєструвала ще кількох кандидатів: Валентина Наливайченка – колишнього керівника СБУ, народного депутата Сергія Капліна, керівника Аграрної партії Віталія Скоцика та Ігоря Шевченка – колишнього міністра екології й природних ресурсів.

      садовий
      Андрій Садовий

      Останній день, коли кандидати у президенти можуть подати документи до ЦВК – це 8 лютого. Тобто залишилося ще багато часу, майже місяць. І вже зараз зрозуміло, що кандидатів у президенти буде, можливо, і кілька десятків.

      Один із фаворитів президентських перегонів – Юлія Тимошенко – новорічні й різдвяні свята в інформаційному просторі програла. Хоч вона була і на Софійській площі, і в церкві, і теж записала відео звернення до українців, але вона поступилася Порошенку і Зеленському у медіа-просторі та у соціальних мережах. 

      Але її опонентам не варто зловтішатися, адже це тільки початок офіційної кампанії, вони вже використали деякі свої козирі, а Тимошенко – ще ні. Вона зазвичай концентрується на чисельних поїздках по регіонах і зустрічах з людьми.

      Отже, перший тиждень нового року підтвердив припущення, що виборча кампанія буде активною, технологічною і напруженою.

      Автор: Крістіна Бердинських
      Теги: Новини України Новини політики Президентські вибори 2019 Андрій Садовий Відеоблоги Володимир Зеленський ЦВК Політична кухня Петро Порошенко Томос Новорічні свята Мішель Терещенко Юлія Тимошенко
      Джерело: 24 канал
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