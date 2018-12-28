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      НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ САНКЦІЇ

      Основні тенденції у виборчому марафоні: які гасла обрали політики

      Політична кухня 66 Читать новость на русском

      Закон про Антикорупційний суд, фінал Ліги чемпіонів у Києві, напади на активістів і вбивство Катерини Гандзюк, створення української автокафельної помісної православної церкви. Цим запам’ятався 2018 рік. Наступний рік – це все про вибори: президентські і парламентські. Зараз розпочнеться реєстрація кандидатів у президенти, і країна офіційно зануриться у виборчу кампанію.

      Але весь цей рік вона ними вже жила. Усі політичні процеси, які відбувались в Україні у 2018 році, так чи інакше були пов’язані з наближенням виборів.

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      Основні тенденції у виборчому марафоні наступні. Президент Петро Порошенко визначився із логікою кампанії – це "Армія, Мова, Віра". Корупція чи олігархи – це не його питання. Юлія Тимошенко раздає популістичні обіцянки про зниження цін на газ і поки що випереджає конкурентів у рейтингах. Анатолій Гриценко цього року спробував співпрацювати з Віктором Балогою, але зрештою зрозумів, що це репутаційна помилка і зараз намагається об’єднати навколо себе якумога більше інших політиків. Але, наприклад, мер Львова Андрій Садовий йде окремо.

      Цього року в політиці також з’явилися несподівані новачки, яких одразу записали у фаворити – це музикант і громадський діяч Святослав Вакарчук і шоумен Володимир Зеленський. На Вакарчука весь рік покладала надію частина прогресивної і ліберальної громадськості і чекала, коли він скаже – так чи ні? Але він безліч разів ухилявся від відповіді на запитання щодо своїх політичних планів і походу на президентські вибори. Схоже, що його виборці втомилися чекати і вже перегоріли.

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      Якщо Вакарчук все ж вирішить піти на вибори, йому доведеться докласти надзусиль, щоб переконати своїх прихильників, що він вміє швидко ухвалювати складні рішення. А от у тому, що на вибори піде Володимир Зеленський сумнівів майже не залишилося. Є тільки сумнів, наскільки він незалежний кандидат від олігарха Ігоря Коломойського.

      коломойський
      Олігарх Ігор Коломойський

      Ще один підсумок року – це розкол "Опозиційного блоку", сварка між крилом Ріната Ахметова і Юрія Бойко та Сергія Льовочкіна, які об’єднали свої зусилля із Вадимом Рабіновичем. Той у свою чергу ще раніше об’єднався із Віктором Медведчуком, кумом Володимира Путіна. До речі, для Медведука – це був фантастично успішний рік. Під його впливом опинилися одразу 2 інформаційні канали – 112 і NewsOne. Їх купив його найближчий соратник депутат Тарас Козак. Медведчук також вступив у партію "За життя" Рабіновича і тепер мріє потрапити у парламент.

      У 2018 році вперше в історії незалежної України був запроваджений воєнний стан у 10 областях. До нього призвела агресія Росії в Азовському морі і затримання українських кораблів і моряків. Сподіваюся, що наступного року вони повернуться з Росії додому. В Росії продовжують перебувати у неволі і інші українці. Цього року Олег Сенцов голодував 145 днів, вимагаючи визволення усіх українських політв’язнів. Також Олег Сенцов отримав премію Андрія Сахарова. Зараз величезні проблеми зі здоров’ям у іншого українця в Росії – Павла Гриба.

      сенцов
      Олег Сенцов після голодування

      Але повернемось в Україну. Найсумніший тренд року в громадянському суспільстві – це численні напади на активістів і вбивство херсонської політичної діячки Катерини Гандзюк. Хто замовив Гандзюк? На це питання остаточної відповіді досі не має. Особливо складна ситуація в Одесі, яку вже і міністр МВС Арсен Аваков назвав кримінальною столицею України. Та місцева бізнес-еліта, правоохоронні органи і влада на чолі з мером Одеси Геннадієм Трухановим, особливо не зважають на коментарі Києва.

      І про хороше. Напередодні запису цього блогу, я попросила читачів і глядачів назвати найголовнішу подію року. І більшість людей відповіла, що для них – це церква. Створення Української автокафельної помісної православної церкви – історична подія для багатьох українців, це факт. Також серед позитиву – суттєве збільшення лоукостів і можливостей для дешевих перельотів в Європу. А ще Україна отримає новий транш МВФ.

      Мій рік був теж непростим. Я вже 4 місяці перебуваю у судовому процесі з Генеральною прокуратурою, яка хотіла отримати доступ до мого телефону за 1,5 роки. На жаль, цього року добитися справедливого правосуддя і остаточно захистити права журналістів не вдалося. Цей процес триватиме далі.

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      І про майбутнє. У 2019 році буде безліч різноманітних передвиборчих обіцянок, 2 тури президентських виборів, потім парламентська кампанія. Багато емоцій і стресу. Доведеться робити складний і продуманий вибір на дільницях. Та я бажаю, щоб політика все ж займала не усі ваші думки і залишала час на спілкування з родиною і друзями. Підтримуйте один одного, це важливо. 

      Автор: Крістіна Бердинських
      Теги: Новини політики Новини України Відеоблоги Святослав Вакарчук Петро Порошенко Політична кухня Володимир Зеленський Юлія Тимошенко Анатолій Гриценко
      Джерело: 24 канал
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