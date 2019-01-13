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      "Шоу буде смішним": чому Зеленський може відмовитись від виборів

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      Чому Зеленський може відмовитись від виборів
      Чому Зеленський може відмовитись від виборів / Фото з відкритих джерел

      Володимир Зеленський може створювати ажіотаж навколо своєї персони, привертати до себе багато уваги, а в останній момент відмовитись від президентських перегонів.

      Про це повідомив український журналіст Олександр Демченко, передало видання "Обозреватель".

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      За його словами, Зеленський може відмовитися від участі в президентських виборах за 23 дні до дня голосування.

      А що зазвичай відбувається в цей день? Правильно! Концерт "Вечірнього кварталу". У цей день можна Зеленському повторити те, що він сказав в новорічну ніч, тільки з точністю до навпаки: "Я не йду!" і зняти свою кандидатуру на користь якогось іншого кандидата. До цього Зеленський таки напише свою передвиборчу програму і навіть збере 2,5 мільйони гривень застави в ЦВК. А для чого? Щоб підвищити градус напруги й змусити всіх нервувати,
      – сказав Демченко.

      Він також пригадав, що те ж саме колись на виборах у 1980 році у Франції зробив комік Мішель Колюччо, відомий за псевдонімом "Колюш". За місяць до виборів "Колюш" прибрав свою кандидатуру, і багато хто тоді вважав, що це сталося через переслідування.

      "Правда, у своєму останньому зверненні кандидата в президенти він закликав голосувати за опонента тодішнього президента Франції. А після смерті "Колюша" його близький друг Жорж Атталі написав книгу "Це був Франсуа Міттеран", де зізнався, що "Колюш" – це спеціально розроблена ним технологія. Теж саме може бути й у випадку із Зеленським. Ці два кандидати дуже між собою схожі. Шоу обіцяє бути воістину смішним і заманливим", – розповів журналіст.

      Як відомо, Володимир Зеленський оголосив про свою участь у виборах у новорічну ніч. Відеозвернення набрало понад 2,5 млн переглядів у YouTube і викликало бурхливу реакцію в соцмережах, зокрема, з боку прихильників нинішнього президента, яких часто називають "порохоботами".

      До слова, президентські вибори відбудуться 31 березня 2019 року. Згідно з опитуванням, проведеним групою "Рейтинг", Петро Порошенко нині лише третій і його результат складає усього 11,1%. Це майже вдвічі менше за показники Юлії Тимошенко – 20.8%. Володимира Зеленського підтримують 13,4%.

      ЩО ГОВОРЯТЬ ІНШІ ЕКСПЕРТИ ПРО УЧАСТЬ ЗЕЛЕНСЬКОГО У ПРЕЗИДЕНТСЬКИХ ПЕРЕГОНАХ:

      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський Президентські вибори 2019 ЦВК Квартал 95 Новини Франції
      Джерело: 24 канал
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